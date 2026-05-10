Paulina Rubio enfrenta custodia y muestra nueva música

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La cantante Paulina Rubio vive uno de sus momentos personales más desafiantes; mientras confronta a su exmarido Nicolás Vallejo, "Colate", por la custodia de su hijo en los tribunales, "la Chica dorada" también se prepara para mostrar su nueva música y, con sólo un par de adelantos.

Paulina Rubio enfrenta disputa legal por custodia en Miami

La semana anterior estuvo marcada por tres audiencias en la Corte Familiar de Miami, EU, en las que tuvo que reencontrarse con "Colate" con quien estuvo casada del 2007 al 2014, y con quien comparte a Andrea Nicolás, su primogénito.

Tanto "Pau" como el español buscan que el menor, de 15 años, se mude a vivir con ellos; ella desea que permanezca en Miami, a su lado, y su padre que se mude a Madrid, España, donde alega que tiene mucha más familia y una red de apoyo fortalecida.

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Paulina Rubio adelanta tres canciones nuevas y recibe apoyo de fans

Aún bajo la zozobra que vive "la Chica dorada", este fin de semana mostró el adelanto de sus tres nuevas canciones, tituladas "De 0", "Resaca" y "Peter Pan". ¿La reacción de sus fans? Muy positiva pues, a través de mensajes de aliento y entusiasmo, le escriben a Paulina la expectativa que les causa que vuelva a la música, así como esperan que este lanzamiento la ayude a trazar una nueva etapa de éxito en su vida.