Paulina Rubio reafirma prioridad de sus hijos en disputa legal

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- En medio del

que enfrenta con su

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, padre de su hijo Andrea Nicolás,compartió un emotivoen el que dejó claro que su prioridad absoluta son sus hijos y el papel que ejerce como madre.A través de un, la cantante agradece el apoyo que ha recibido durante las últimas semanas, justo cuando sucon Colate ha vuelto a ocupar titulares."Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo.no solo es una parte de mi vida, es miy elque tendré", expresó.La intérprete de "Ni una sola palabra" reflexionó sobre ely aseguró que elcomienza incluso antes de nacer."Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdaderocomienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, losy los llevas en el corazón para siempre", escribió.Sin mencionar directamente a Colate, la llamada "" destacó que, pese a suy trayectoria pública, nada se compara con la responsabilidad de"La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningúnse compara con ely la responsabilidad de. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza", señaló.Rubio también enfatizó que todas lasque toma están motivadas por el"Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro", añadió.Elconcluye con una frase contundente sobre la: "es el más grande de los honores y elque jamás experimentaré".El mensaje surge mientras continúa elentrey Colate, quienes desde hace años mantienen disputas relacionadas con lay crianza de su hijo Andrea Nicolás.Ambos están en medio de un juicio, hoy asistieron a una tercera audiencia judiciale en Estados Unidos, situación que ha colocado nuevamente su relación en el centro de la atención mediática. Tanto Paulina como Colate piden que su hijo se vaya a vivir con ellos, sin embargo, existe la posibilidad que el menor viva temporalmente en unElentre"Colate" duró aproximadamente 7 años en total, incluyendo su noviazgo y. Se casaron el 10 de mayo de 2007 en Playa del Carmen, México, tras dos años de noviazgo, y anunciaron suen marzo de 2012, con el proceso definalizado oficialmente alrededor de 2014.tiene: AndreaRubio (nacido en 2010), fruto de sucon, y(nacido en 2016), fruto de su relación con Gerardo Bazúa.