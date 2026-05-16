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Paulina Rubio recibe halagos de Benny Ibarra por su labor como madre

Amigo y excompañero de Timbiriche, resalta la dedicación y amor

Por El Universal

Mayo 16, 2026 01:05 p.m.
A
Paulina Rubio recibe halagos de Benny Ibarra por su labor como madre

Paulina Rubio vive un momento complicado porque está en un proceso legal para redefinir las condiciones de custodia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años, fruto de su relación con Nicolás Vallejo-Nágera "Colate".

Y aunque la cantante se mantuvo cautelosa mientras estaba el juicio, compartió, hace unos días, un mensaje en el que hablaba del rol más importante de su vida, el de ser mamá.

Benny Ibarra destaca labor maternal de Paulina Rubio

En medio de este difícil momento en el que se decidirá si el menor sigue viviendo con su madre, o se va con su padre o tal vez a vivir a un internado, Benny Ibarra, amigo de Paulina, le dedicó unas halagadoras palabras sobre su desempeño como mamá.

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Dijo que era una gran madre que ha estado dedicada a sus hijos, muy trabajadora y amorosa.

"Lo que te puedo decir es que Paulina es una gran madre, lo ha sido siempre, ha estado al pie del cañón, con sus hijos, cuando yo he tenido la fortuna de estar con ellos la veo trabajando, haciendo su chamba, es una mujer muy amorosa", dijo en un encuentro con la prensa en el aeropuerto capitalino.

Proceso legal custodia Andrea Nicolás

Benny quien es papá de María y Mateo, confesó que como padres también comenten errores, pero siempre guiados por el amor hacia sus hijos.

"Todos los padres cometemos errores, aquí o allá, yo he hecho unos garrafales, pero creo que nos hemos dejado guiar por el amor a ellos", expresó.

Benny y Paulina estuvieron juntos en el grupo musical Timbiriche, y aunque no se ven tan seguido, mantienen comunicación y cercanía, eso sí, por el momento no hay planes para que la banda formada en 1981 como un proyecto infantil de Televisa, regrese a los escenarios.

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