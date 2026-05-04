Paulina Rubio y Colate se reúnen en Miami por custodia de hijo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La cantante

y su expareja

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" se encuentran en la Corte Familiar de Miami, EU, en donde se lleva a cabo laen la que se establecerá con quién de los dos se irá a vivir, el hijo que tienen en común.El programa de televisión "" viajó hasta Miami, Florida, para documentar laen que se enfrentan la cantante y su exmarido, del que se divorció en 2014 y que, desde esa época, sostienendebido a desacuerdos, relacionados con la convivencia su hijo.De acuerdo con lo reportado por el vespertino, "la Chica dorada" fue la última en llegar a la cita, con alrededor de media hora de retraso; su abogada, la licenciada Sandra Hoyos, ellas fueron las últimas en ingresar a la sala.En el interior, ya se encontraba "", junto a su representante legal, laLa expareja está en espera de la resolución de la jueza,, encargada del caso y que, previamente, se entrevistó conque, desde 2024, mostró su deseo de, España, donde reside su padre, debido a una presunta mala relación con su madre, a quien señaló de haberlo agredido físicamente y de despojarlo de su teléfono móvil, en búsqueda de que no pudiera comunicarse con su progenitor.Fernández también ha hablado con la tutora designada o "" del menor de 15 años,, quien ha sido sudesde hace años, y quien acusó, tanto a Paulina como a, de deberle, cada uno, alrededor de 14 mil, 500 dólares por honorarios que aún no le han pagado; tienen 48 horas para saldar la deuda.La jueza ya exigió a la expareja el pago de los honorarios, de hecho, ese adeudo retrasó la audiencia, agendada hoy, lunes 4 de mayo y, la cual, podría extenderse hasta el viernes, para que Fernández esclarezca qué es lo mejor para el menor.Laha opinado que, quizá, lo óptimo sería que el menor fuera trasladado a un, para alejarse del "" que existe entre sus progenitores.El día de hoy,, escuchará losde cada una de las partes, a través de sus abogados, del porqué desean queviva con ellos.