Pedro Almodóvar critica silencio en Hollywood y Oscar 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Pedro Almodóvar lanzó una fuerte crítica contra Hollywood y la pasada entrega del Oscar por el silencio que, afirma, existe alrededor de temas como la guerra en Gaza y el regreso de Donald Trump al poder.

Crítica de Pedro Almodóvar a Hollywood y la gala del Oscar

En entrevista con "Los Angeles Times", el cineasta español calificó a la gala como "llamativa", pero no por las razones correctas; sino por la falta de respuesta de los famosos ante los problemas que aquejan al mundo.

"Fue bastante llamativo ver la transmisión del Oscar donde no hubo protestas. El único ejemplo real que puedo recordar vino de Javier Bardem, que dijo directamente: 'Palestina libre'", dijo.

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Opiniones de Almodóvar sobre la política y la democracia en Estados Unidos

Para el realizador, este silencio tiene que ver con el miedo que muchas personas sienten de expresar sus opiniones políticas públicamente; y es que, recordemos que ha habido represalias para quienes se posicionan en contra del mandatario.

"Es evidente que la gente está muy asustada. Estados Unidos no es una democracia en este momento", agregó.

El director también aseguró que algunos califican al país como una "democracia imperfecta", aunque, considera, que el panorama político atraviesa un momento mucho más grave.

"La democracia, a través del mecanismo de votación adecuado, ha dado lugar a este tipo de régimen totalitario. Y es a la vez una paradoja y algo increíblemente triste", agregó.

Las declaraciones surgieron mientras Almodóvar promociona "Bitter Christmas", su nueva cinta y con la que competirá en el próximo Festival de cine de Cannes.

Esta no es la primera vez que el español arremete contra Trump o la situación política en Estados Unidos. El año pasado, durante la entrega del Premio Chaplin en Nueva York, calificó al mandatario como una "catástrofe" y cuestionó el panorama de derechos humanos en el país.