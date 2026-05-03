POR SALUD,ZAYN MALIK CANCELA TODAS LAS FECHAS EN EU

Por cuestiones de salud, Zayn Malik ha cancelado todas las fechas en Estados Unidos para la gira de 2026 detrás de su álbum "Konnakol", el excantante de One Direction fue hospitalizado el mes pasado con una enfermedad no especificada.

Fue a través de su cuenta de Instagram que escribió a sus fans un mensaje de agradecimiento y de lo que necesita hacer para recuperarse del todo.

"A mis fans: Muchas gracias por todo el apoyo y amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum y, lo que es más importante, su amor, oraciones y buenos deseos por mi salud. Lo he sentido, y ha significado el mundo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien y estaré mejor y más fuerte que antes."

El exmiembro de One Direction tuvo que hacer un ajuste en sus conciertos, reducir presentaciones en vivo.

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