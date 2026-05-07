Premios PLATINO: Palestina y el llamado contra el individualismo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Aunque breve, el

y el problema actual del

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, fueron temas de lainaugural de los, que esta mañana dieron sus primeros premios en algunas categorías actorales y la totalidad de técnicas, como Diseño de Producción yLoshabían sido dados a conocer el pasado 16 de abril, pero fue hasta hoy en este lugar del Caribe Mexicano, que se entregaron físicamente a los más de 20 triunfadores procedentes de películas como "" y "", así como de las series "" y "".Quienes ganen en lastanto para cine como tv, como Mejor Película y Miniserie, Actor y Actriz, se darán a conocer la noche del próximo sábado en unaque podrá ser vista en vivo por el canal de paga de TNT., ganadora del premio a Mejor Actriz de Repartp por "", cinta argentina sobre una mujer acusada de aborto y disponible en Prime Video, metió laal recordar a la mandataria pampera, quien hoy celebraría su 107 natalicio."Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes.", exclamó la actriz.Después con la mayoría de triunfadores de "", serie de ciencia ficción en donde varias personas se unen para enfrentar unay disponible en Netflix, se habló de la importancia de"Actualmente eles la base de todos, pero acá viene eldiciendo que no nos podemos salvar solos: si nos falta el agua, la tierra, estamos estropeando todo. Lo podemos hacer, hay mucha gente buena (en el mundo) y conectada", indicó, ganadora como"La frase de nadie se salva sólo es una frase que representa la realidad del trabajo audovisual, debemos hacerlos técnicos y actores, somos vivimos y actuamos n sociedad", respaldó, quien logró el galardón como, por la misma producción.Los, que este año cumplen su, son promovidos por(Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).PrimerosDe cineInterpretación Masculina de Reparto:por "Sorda" (España)Interpretación Femenina de Reparto:por "" (Argentina)Platino al Cine Educación y Valores: "" (Argentina)Música original: "" (Brasil)Dirección Arte: "Montaje: "Sonido: "Fotografía: "Efectos especiales: ": "La cena": "El cautivo"Interpretación Masculina de Reparto:por "" (Argentina)Interpretación Femenina de Reparto:por "" (Argentina)Música: "Arte: "Montaje: "Sonido: "Fotografía:"Efectos especiales: ":": "".