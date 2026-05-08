Preparan fondeo de crucero por hantavirus en España

MADRID,

, mayo 8 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Las

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preparan para este fin de semana en Canarias undel, con unde hantavirus, desde donde serán repatriadas entre 80 y 100 personas de 22 nacionalidades.Un cuidadoso protocolo ha sido diseñado para que no se produzca ningún contacto con la población por parte de los pasajeros del buque, todos ellos asintomáticos hasta el momento.Elaceptó la petición que le hizo la Organización Mundial de la Salud () de recibir al buque en medio de quejas por parte del gobierno regional de Canarias, del Partido Popular (PP), que exigió que el buque fondeara en Tenerife y no atracara en la isla.Así, tras la llegada del buque el domingo al puerto de Granadina de Abona, los pasajeros serán evacuados en lanchas de un máximo de cinco personas hasta el puerto.Desde ahí autobuses "burbuja" los llevarán directamente al aeropuerto para ser embarcados en aviones que los llevarán a sus respectivos países, detallo hoy la secretaria general de Protección Civil y Emergencias,En el barco hay, todas asintomáticas desde el 28 de abril, y se calcula que entre 80 y 100 sean desembarcadas en Tenerife, puesto que al menos 30 de los 60 tripulantes zarparán en el barco hacia(país de procedencia).del barco los que vayan directamente al aeropuerto para volar a sus países de", aseguró"Todas las zonas por las que van a transitar se encontrarán aisladas, no va a haber ningún contacto con el personal civil", subrayó.Ya está confirmada la presencia de cuatro aviones de, Gran Bretaña, Estados Unidos y, y serán agrupados los nacionales de nueve países de la Unión Europea y de tres países extracomunitarios en un solo vuelo.Losserán trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde se someterán a unaUna vez evacuado el pasaje, se desinfectará el barco, se procederá a la disposición del cadáver que permanece dentro de él y el buque, que salió el 1 de abril de Ushuaia en un crucero rumbo a Cabo Verde, zarpará haciaElcausóy ocho personas contagiadas, ya evacuadas, en el crucero.Unade 32 años con "síntomas compatibles" de hantavirus, que estuvo en contacto con la mujer fallecida en Johanesburgo (Sudáfrica) tras abandonar el barco, se encuentra ingresada en un hospital de Alicante (), según se supo hoy.El hantavirus solo se transmite mediante contacto muy cercano: "Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir", explicó hoy el portavoz de la"No es una nueva covid-19, el riesgo para la población es absolutamente bajo", insistió Lindmeir.Mientras, elde Sanidad investiga eldel contagio. Hasta ahora se sabe que la pareja de jubilados holandeses -las dos primeras personas fallecidas, el 11 y el 26 de abril-, pasaron cuatro meses recorriendo por tierra Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el buque.