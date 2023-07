Productora de "La Casa de los Famosos" habla de lista filtrada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- El reality show "La casa de los famosos" continúa generando controversia debido a las polémicas actitudes de las celebridades y los comentarios de la influencer Wendy Guevara.

Sin embargo, recientemente surgió un nuevo escándalo por una supuesta lista filtrada en las redes sociales que revelaría el orden de eliminación de los participantes. Ante esto, la productora del programa, Rosa María Noguerón, decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos.

Todo comenzó el pasado domingo, horas antes de la eliminación de Ferka, cuando circuló el enlistado que luego se confirmó que coincidía con la salida de la conductora. Según la información que ha trascendido, la próxima en abandonar el reality será la cubana Raquel Bigorra, seguida por Jorge Losa, conocido como el quinto eliminado, "La Barby" Juárez como sexta eliminada, Apio Quijano como séptimo eliminado, y posteriormente Nicola Porcella.

En redes sociales, los usuarios han expresado su deseo de ver a Guevara como la ganadora, pero en esta lista, Poncho de Nirgris se coronaría como el campeón y ganador de los 4 millones de pesos, superando a Emilio y a Paul Stanley.

Esto ha llevado a los internautas a acusar al programa de fraude.

A pesar de que la publicación no es oficial, ha generado divisiones entre los seguidores del show, algunos opinando que el programa perderá audiencia cuando Guevara abandone la casa, ya que es considerada una de las favoritas.

Noguerón habla de la lista

En medio de dicho contexto, Rosa María Noguerón habló con un medio de comunicación para abordar las especulaciones.

"Ustedes diviértanse, son ustedes los que tienen el poder del voto", mencionó la productora.

Noguerón explicó que considera que estas listas son solo predicciones de los seguidores y aseguró que no hay que preocuparse: "Algunas son puras especulaciones y otras más es como si tú en tu casa preguntarás por quién votan y quién quieren que salga", dijo en el video que circula en Twitter y fue retomado por la cuenta oficial del reality.

A pesar de las declaraciones de Noguerón, los usuarios siguen firmes en su creencia de que la lista se cumplirá e incluso desconfían de sus palabras.

"Hasta para hablar se nota la falsedad", "Pues con esto confirma que la lista es real", "Entonces a ella es a quien debemos pedirle que dejen de proteger las trampas de Jorge y sus compinches", "Obviamente no lo va a aceptar...", se leyó en los comentarios.

Hasta el momento no ha dado más declaraciones.