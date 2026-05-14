Pumas visita Estadio Hidalgo para semifinales contra Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- El primer capítulo de la eliminatoria entre el

y los

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se escribe hoy sobre la cancha delLosdetienen la oportunidad de encaminar la serie, al recibir el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026.La escuadra de laviene de eliminar al bicampeón del futbol mexicano (Toluca), por lo que llega a este compromiso bastante fortalecida.Además, en loscontra losno recibió una sola anotación, por lo que estápara afrontar su duelo contra el superlíder del Clausura 2026.Los delvisitan, esta noche, el inmueble hidalguense con lade darle vuelta a la página de la dramática llave de losque protagonizaron, junto al América.Tras empatar (6-6) en el marcador global con las Águilas, el equipo deprovocó más dudas que certezas, sobre todo porque había sido ladel torneo, al sólo recibiren 17 jornadas.Sin embargo, les causaron mucho daño y les marcaron seis tanto en dos partidos, por lo que supreocupa, de cara al juego contra elEl antecedente más reciente que tienen estos dos equipos fue hacey la victoria fue para los, en condición de visitante.Con goles de, el conjunto universitario se quedó con los tres puntos en ely consiguió escalar hasta la cima de la clasificación.No obstante, en suscompromisos, ha perdido tres y ha ganado dos, con dos descalabros en el Hidalgo y uno, incluso, en elPor tal motivo, estos enfrentamientos suelen ser sumamente parejos y de, máxime tratándose de la antesala de la final.Ely losdisputan el primero de dos juegos de una eliminatoria que promete ser intensa, disputada y cerrada.Aunque,y sus dirigidos tienen lade cerrar la eliminatoria en casa y de tener unaen la tabla.Este jueves, ambos clubes saldrán a buscar el triunfo que les permita llegar al segundo episodio con mayor tranquilidad. Todo se definirá el próximo domingo en CU.Horario y canales para ver EN VIVO HOYvsvsFecha: jueves,Hora:(en tiempo del centro de México).Estadio: HidalgoTransmisión:/FOX