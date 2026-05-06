"Quico" se reúne con Lionel Messi

Este miércoles el actor mexicano Carlos Villagrán, famoso por interpretar a Quico en el "Chavo del 8", pudo conocer al astro argentino Lionel Messi, en las instalaciones del Inter Miami, equipo de la MLS.

A través de varias publicaciones en redes sociales, "Quico" compartió su emoción al conocer al campeón del mundo con Argentina, así como imágenes de los regalos que le hizo llegar y la camiseta autografiada que se lleva como recuerdo.

"Estoy honrado de tu presencia, te voy a defender toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado, te veo, te repito y no puedo creer estar frente a ti", le dijo Villagrán a Messi después de darle un beso y un abrazo. Además, le hizo la voz de su famoso personaje en el "Chavo del 8", lo que provocó la risa del futbolista argentino.

"El día más feliz", escribió en otra publicación Villagrán, que pudo compartir este inolvidable momento junto a su pareja.

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Hace unos meses, Messi había hecho un 11 ideal de futbol con personajes del "Chavo 8", y "Quico" fue contemplado.

En el equipo dirigido por el "Doctor Chapatín", la portería no hubo grandes dudas. Apoyados por Gonzalo Iglesias, el guardameta fue "Profesor Jirafales", debido a su gran estatura. De hecho, lo compararon con el físico de Nahuel Guzmán.

En la zaga central ubicó a "Don Ramón" y al "Señor Barriga". Al primero, "porque te caga a patadas", y al segundo, "porque seguro ahí te cobra la renta". De laterales, eligió a "Doña Florinda" y a "Popis". En el centro del campo, en rol de contención, el elegido fue "Ñoño"; el "Chapulín Colorado" fue ubicado como enganche "porque siempre te salva". "La Bruja del 71" también fue ubicada en la parte media.

Uno de los momentos destacados en este rol irónico de Messi como director de un equipo, fue cuando el argentino preguntó: "¿El Chavo quién sería?", a lo que el portero de Tigres respondió: "de 10 sí o sí"; sin embargo, Iglesias interrumpió con risas: "Tiene que ser el 8, pues es el Chavo del 8".

"La Chilindrina" y "Quico" fueron elegidos como los delanteros del equipo.