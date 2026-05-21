¿Quién es Addis Tuñón y qué es lo que ha dicho sobre Maribel Guardia?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).-

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más de su único nieto, de quien era muy cercana previo a la muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023, incluso tras su fallecimiento siguió siendo cercana con el menor y con su nuera Imelda Garza, sobrina de la periodista, quien ayer anunció que fue nombradatestamentaria deLa primera acción de Addis fue solicitar para que, esposo de Maribel, seacomodel menor.¿Quién eses unacon una trayectoria de más deen medios de comunicación, ha desarrollado su carrera en espacios como Univisión y Radio Fórmula. Además de su labor periodística, también ha trabajado como actriz de doblaje.En el ámbito familiar, mantiene uncon, ya que es su tía, su nombre tomó relevancia recientemente debido aly los señalamientos entree Imelda relacionados con la custodia y bienestar del menorLas diferencias entre Addis y Maribel vienen de tiempo atrás, desde que comenzó elentre Imelda y la actriz en; Addis aseguró que Guardia estaba siendo víctima depor parte deAseguró que la madre de Imelda había sido su, y aunque después se retractó y secon Maribel, Imelda confirmó la supuesta, aseguró que el esposo de Guardia mantenía unacon unay que lo había descubierto por información hallada en unaEsta polémica distanció más a Imelda de su exsuegra Maribel, quien recientemente dijo que mantenía lade que en un fututo, cuando su nieto fuera mayor de edad, volvieran a reencontrarse, pues por ahora esto era imposible dado la malacon Imelda.Qué ha dichosobrey el casoEn la emisión del programa del 20 de mayo de 2026,habló públicamente sobre las razones detrás de ladey lasque decidió impulsar tras asumir su nuevo papel:no cumplidas: Tuñón señaló que, tras el fallecimiento del padre del menor,tenía la responsabilidad de garantizar aspectos fundamentales como, alimentación, salud y manutención económica mensual. Según explicó, ni la actriz ni su esposo habrían cumplido con estasdurante un periodo de, situación que derivó en la intervención judicial.· Solicitud para remover a: La conductora reveló que una de sus primeras acciones como tutora fue presentar unapara retirar a, esposo y abogado de, de su cargo comode laque Julián Figueroa dejó a su hijo.· Petición de: También adelantó que buscará una revisión detallada del manejo de losdel fallecido cantante. Indicó que Julián Figueroa dejó unsuficiente para cubrir las necesidades del menor, por lo que pretende esclarecer cómo se han administrado esos recursos.· Aclaración sobre la: Tuñón precisó que no tendrá control ni acceso directo a los recursos económicos. Aseguró que su participación estará enfocada únicamente eny verificar legalmente que el dinero se utilice para cubrirrelacionados con salud,y alimentación de su sobrino nieto.