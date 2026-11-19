¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El 19 de noviembre se estrena "Recen por mí: la historia de Francisco", un documental que narra la trayectoria del actual Papa, Francisco, con un enfoque especial en su vida antes de asumir el papado. Este trabajo, dirigido por Facundo Bartucci, tiene como objetivo ofrecer un repaso de los momentos más significativos en la vida del pontífice, a poco más de un año y medio de su fallecimiento y de la elección de León XIV como nuevo Papa.

El documental no solo se centra en el legado del Papa Francisco, sino que también presenta imágenes de Jorge Mario Bergoglio, particularmente en su etapa como cardenal, cuando fue nombrado por el Papa Juan Pablo II en un contexto de grave crisis económica en Argentina en 2001. Esta crisis social y económica forzó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, un periodo que también marcó profundamente la historia del país.

A lo largo de sus 110 minutos de duración, la producción ilustra el compromiso de Bergoglio con la sociedad argentina, haciendo hincapié en su solidaridad durante la Tragedia de Cromañón en 2004, donde fallecieron 194 personas. En este sentido, Bartucci busca resaltar cómo dichas experiencias han influido en la cercanía del Papa con la gente.

Bergoglio ha instado a la reflexión sobre la historia, enfatizando la necesidad de aprender de las lecciones pasadas para evitar cometer los mismos errores. En sus palabras, "de la crisis no se sale solo; la crisis te obliga a solidarizarte". Esta filosofía ha acompañado su trayectoria, desde su nombramiento como Papa, donde pidió a los fieles que rezaran por él.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El documental, concebido principalmente para una audiencia argentina, no tendrá proyecciones en salas de cine en México ni en otros países latinoamericanos, y su distribución internacional aún es incierta. Esta situación resalta el enfoque local de la narrativa, diseñada para resonar con el público argentino y su historia reciente.