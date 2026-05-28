Reyli ofrece concierto en Auditorio Nacional con éxitos de Elefante

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Como cuchillo en la mantequilla,

subió al escenario del

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, cerca de las 21:00 horas, del miércoles, para dar unpor su historia musical.El de Chiapas recordó varios pasajes de losdecon los que cuenta, incluso aquellosque le tocó sortear,que en su momento fueron clave en suy ahora son un amargo recuerdo."Treinta y seis años llevo habitando en esta ciudad, vine a los 17 y ha sido un recorrido tan bonito, lostambién fueron buenos, sí, lasfueron fundamentales, aunque ahora no las visito", dijo.Desde hace más de unaReyli decidióatrás, vivencia que estuvo presente a lo largo de la noche entre canciones como en un pequeño discurso previo a ""."Gracias a Dios, sólo por hoy, me quitéde encima yque ya eran demasiados, ahora mi madre dice que hasta guapo me veo muy mala de todo, Bueno, y que no me traigan más botellas", señaló.", "" y "" fueron de las más coreadas de la noche, mismas que perteneces a la época en la que Barba liderabaEntre los temas de la agrupación que interpretó, uno muy significativo para él fue "", que apuntó, fue como unade lo que sucedería con la banda."La siguiente canción es difícil de cantar para mí estábamos grabando elcon mis hermanos paquidermos, ya el sabor de la separación venía cada vez más grande, era una, la verdad. Importantísima en nuestras carreras, unapara ambas partes".En medio del show decidió traer un poco deal igual que en su más reciente disco "" con éxitos nacionales como "El Rey", finalizando la intervención delde América con la participación improvisada deDesde los asientos del, la cantante subió en jeans y playera tras la invitación de Reyli para cantar "", tema que comparten en elLas sorpresas no faltaron en el recinto, pues Barbacon sus fans que tieneel próximo año con suAsí como él, el cierre del concierto cayó a la perfección cuando pasadas lasse escuchó el ansiado "como cuchillo en la mantequilla", intro de "", uno de sus temas más emblemáticos, con lo que puso ela la noche.