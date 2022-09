Rihanna actuará en el Super Bowl; fans también piden a Holland

A-AA+

Rihanna será la encargada de protagonizar uno de los espectáculos más esperado y vistos a nivel mundial, el show del medio del Super Bowl; así lo dio a conocer la propia cantante.

En sus redes sociales, la artista originaria de Barbados, publicó una fotografía en la que aparece su mano sosteniendo un balón con el logotipo de la NFL, y tan solo unos minutos después, la liga confirmó la noticia.

"Aquí vamos. Super Bowl LVII", escribió la liga junto a la misma imagen que compartió la intérprete de "Diamonds". De inmediato los fans de Rihanna inundaron las redes sociales con cientos de mensajes en los que no sólo mostraban su emoción, sino que hasta le pidieron que compartiera el escenario con otra gran estrella.

Aunque todavía es muy pronto para dar detalles de cómo será este espectáculo, los seguidores de la también empresaria ya se le han adelantado y han empezado a sugerirle que contemple al actor Tom Holland como uno de sus invitados. Si bien es cierto que el fuerte de Holland no es la música, muchos no han podido olvidar la interpretación que hizo de "Umbrella", uno de los éxitos de Rihanna, durante el programa "Lip sync Battle" y con el que se ganó el corazón del público.

"Tom Holland sería el bailarín estrella de Rihanna en su halftime show", "Imagínense que Rihanna esté cantando 'Umbrella' y aparezca Tom Holland, qué fantasía", "hola Rihanna, te propongo un sueño: Tom Holland como parte de los bailarines de Umbrella, no sé, piénsalo", "Rihanna y Tom Holland juntos en un mismo escenario bailando Umbrella, es todo lo que quiero", "Exigimos a Tom Holland en el medio tiempo", son sólo algunos de los mensajes que han empezado a circular.

La actuación del protagonista de "Spider-Man", fue icónica en su momento, ya que, además de hacer el clásico playback, se aprendió la coreografía original, usó el mismo atuendo con el que aparece la cantante en el video musical y hasta bailó en medio de una fuerte lluvia.

El regreso de Rihanna a los escenarios

La noticia de la aparición de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl ha sido todo un acontecimiento, pues marca el regreso de la cantante a los escenarios tras una larga ausencia.

Han pasado más de seis años desde la última vez que la estrella del pop tuviera contacto con el mundo de la música, incluso, pausó su carrera para dedicarse de lleno a su línea de lencería y su marca de maquillaje; además de que también cumplió una de sus metas personales al convertirse en madre junto a su novio, el rapero A$AP Rocky.

En febrero de este año, "Riri", como es llamada de cariño, adelantaba nueva música por lo que se ha comenzado a especular que la final de la NFL será el pretexto perfecto para lanzar su nuevo sencillo.