Ringo Starr vuelve con álbum country

El ex-Beatle, Ringo Starr vuelve al centro de la escena musical. Tras la reciente sorpresa de Paul McCartney con el lanzamiento del single "Days We Left Behind", adelanto de su próximo álbum "The Boys of Dungeon Lane" previsto para el 29 de mayo, ahora es Ringo Starr quien presenta nuevo material discográfico.

El histórico baterista de los Beatles lanzó "Long Long Road", un álbum profundamente influenciado por la música country y estadounidense, realizado nuevamente junto al reconocido productor y compositor T Bone Burnett. El trabajo marca la continuidad de la colaboración iniciada con "Look Up", el disco country que Starr publicó en enero de 2025 y que significó uno de los regresos más celebrados de su carrera reciente.

El nuevo álbum incluye diez canciones y cuenta con colaboraciones especiales de figuras como Billy Strings, Sheryl Crow y St. Vincent, consolidando una atmósfera sonora ligada al country clásico estadounidense pero atravesada por la identidad musical del ex-Beatle.

"Soy afortunado de tener a T Bone en mi vida en este momento y de trabajar con él en estos discos", señaló Ringo Starr en la presentación oficial del trabajo. "Lo llamé Long Long Road porque recorrí un camino muy largo", agregó el músico británico, en un título que inevitablemente remite al clásico beatle The Long and Winding Road.

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El disco profundiza las raíces country que Starr siempre admiró y que forman parte de su historia musical desde los primeros años de los Beatles. Entre las influencias más visibles aparece Carl Perkins, uno de los pioneros del rockabilly y referente absoluto para la banda de Liverpool.

"Grabé dos canciones de Carl Perkins con los Beatles, y tanto T Bone como yo queríamos incluir algo de ese espíritu en este álbum", explicó Starr.

Registrado entre Nashville y Los Ángeles, "Long Long Road" reúne nuevamente a varios de los músicos que participaron de "Look Up". Entre ellos figuran Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren y Colin Linden. Burnett bautizó informalmente a este grupo como "The Texans", en homenaje a la banda con la que Ringo tocaba en Liverpool en 1959 antes de ingresar a los Beatles.

"Toda la vida amé la manera de tocar y cantar de Ringo", afirmó T Bone Burnett. "Su estilo siempre me recordó a la música de Texas", sostuvo el productor estadounidense.

La primera colaboración entre ambos, "Look Up", lanzada el 10 de enero de 2025, representó el primer disco country de Starr en medio siglo y le permitió ingresar por primera vez al Top 10 de la lista Billboard de álbumes más vendidos en todos los géneros musicales.

Con "Long Long Road", Ringo Starr vuelve a abrazar el country desde una perspectiva madura y nostálgica, reafirmando que, incluso después de décadas de historia, los ex-Beatles todavía encuentran nuevas formas de reinventarse musicalmente.