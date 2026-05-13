Sandra Echeverría colabora tras fraude de Metaxchange Capital

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

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mexicanas, en contra de tres personas que ahora están en prisión y que lahace unas semanas.Enla actriz de "Contigo en el futuro" e intérprete de "La bandida" denunció a, compañía de inversiones que la había defraudado a ella y cientos de personas, de la cual no había recibido pago alguno por parte de la empresa desde 2024.A la fecha, apunta, hayen Santa Martha y un hombre en el"Los juicios arrancan hasta julio, así que los abogados están preparando todo. Estoy contenta de que terminó el fraude, ya no se va a seguir engañando a más gente, ya si recuperamos algo o no, es lo de menos, el chiste es que se acabara con este fraude y estas personas pagaran las consecuencias", dijo Sandra a EL UNIVERSAL.A pregunta expresa indicó que atendería el llamado de lasen caso de tener que"Totalmente", subrayó brevemente.Aclaró que lade las tres personas no solamente se debió a su demanda, sino a la deque se fueron manifestando."Deben tener entrey vienen muchasmás. Es impresionante laque se hizo; había gente que todavía tenía la esperanza de que sí les iban a pagar, pero yo les decía: ´chico, ya no, no hay nadie en la oficina,de dólares´", apuntó."La vinculación me quitó un peso de encima, estaba estresada. Ella (una de las acusadas) trató de atacar y subió un video que había grabado antes de que la arrestaran y eso confundió a la gente, pero un día después de logró la vinculación y eso se calmó el juego", recordó.Este viernes Sandra retomaalel tema "", coescrita cony Efraín Ardila.Reconoció que en un inicio no era un tema para ella, sino simplemente tenía la idea de contar una historia de despedida."Entonces Ángela me dijo que por qué no se hacía regional mexicana y yo la cantaba. Hice pruebas, nos gustó y se convirtió en un"llevabasacar música nueva, entre, películas y disqueras, hasta que se logró. La canción creo tiene unde que si no están contento con la pareja, en el trabajo o con amigos, hay que depurar, porque uno debe elegirse a sí mismo", abundó.El tema vendría a conformar unaqueeste mismo año.