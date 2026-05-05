Scott Yoo es designado como director titular de la OFUNAM

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El director y violinista estadounidense,

(Tokio, 1971) fue designado como

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de la).Lainiciará en. Su designación se da después de un proceso llevado a cabo por lacon la participación activa de los atrilistas de la, según el boletín que da a conocer la noticia."En este proceso se determinó que el perfil y la trayectoria del tambiénson idóneos para ocupar lade la máxima casa de estudios del país", se lee en el comunicado oficial.En los últimos años, Yoo se ha desempeñado como elde la. También ha sido director musical dely fundador del festival Medellín Festicámara.Además, es elde la miniserie "Now Hear This" del Public Broadcasting Service de Estados Unidos, que ha estadoEn, lacelebra sus