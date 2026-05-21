Sergio Mayer renuncia a Morena por maltrato interno

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El

afirmó que su

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fue causa deen su contra de, y la falta de apoyo."Somos cerca de 12 millones de militantes y eso genera justamente grupos, de alguna manera, que buscan cada uno llevar agua a su molino y eso me hace sentir incómodo porque estoy en medio del fuego cruzado... no tengo ninguna posibilidad de tener un respaldo por ningún lado, entonces, si de todos modos no tengo respaldo y les molesta a algunos mi presencia, hay que tener dignidad y por eso tomé esta decisión", dijo.Aseguró que su error fue, en febrero pasado, para participar en un, y que no renunció al partido por temor a que lo señalen por algún delito o asociación delictuosa."Si hubo algunos temas de, creo que huboen muchos temas que no tengo ni que decirlos, porque ustedes lo han vivido y lo han visto, y no tengo ninguna necesidad de ello. Mi peor error fue justamente haber solicitado licencia para irme a un reality, ¿de qué me van a investigar o de que me van a juzgar a mí?", respondió.Sin embargo, afirmó que no dejará la bancada guinda en la Cámara de Diputados, ni tampoco el Movimiento por lo que seguirá votando a favor de las propuestas del régimen y de Morena."No estoy abandonando a mi grupo parlamentario, tampoco estoy abandonando el movimiento, estoy tomando una decisión, yo soy a, yo en los partidos no creo, me sumé hace unos meses por ser solidario, pero a mí el tema de los partidos, considero que son un mal necesario, lo respeto, hay que entrar con las ideologías, pero se vale tener voz, se vale tener conciencia de ciertas cosas yno te hace traidor, ni a la patria, ni al partido, ni a la Presidencia", dijo.