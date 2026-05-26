Setlist y fechas de System of a Down en México

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Después de varios años lejos de los escenarios mexicanos, System of a Down volverá a la Ciudad de México con dos conciertos que ya se perfilan entre los eventos musicales más esperados de 2026 para los seguidores del metal y el rock alternativo.

System of a Down anuncia conciertos en Ciudad de México 2026

La agrupación liderada por Serj Tankian se presentará los días 27 y 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros, recinto anteriormente conocido como Foro Sol.

El regreso marca el reencuentro de una de las bandas más influyentes del metal de los años 2000 con el público mexicano, que durante décadas convirtió canciones como "Chop Suey!", "Toxicity", "Aerials" y "B.Y.O.B." en auténticos himnos generacionales.

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Se espera que ambos conciertos comiencen alrededor de las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros, uno de los principales recintos para conciertos masivos en México.

Expectativa y setlist probable para los conciertos

La expectativa alrededor de estas presentaciones aumentó debido a que System of a Down no acostumbra realizar giras internacionales de manera frecuente. A diferencia de otras agrupaciones históricas del género, sus reuniones en vivo son esporádicas y cada anuncio suele convertirse rápidamente en un acontecimiento para sus seguidores.

La última vez que la banda se presentó en México fue en 2019, durante el Force Fest.

Hasta la fecha, el grupo no ha confirmado oficialmente el setlist para sus conciertos en México; sin embargo, su reciente participación en el festival "Sick New World 2026" ofrece algunas pistas sobre las canciones que podrían sonar en la capital mexicana.

Entre los temas que regularmente forman parte de sus presentaciones destacan:

"Toxicity"

"Chop Suey!"

"Aerials"

"B.Y.O.B."

"Sugar"

"Deer Dance"

"Prison Song"

"Hypnotize"

"Lonely Day"

"Cigaro"

Formada en 1994 en Glendale, California, la agrupación está integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan.

Todos los integrantes tienen ascendencia armenia, un aspecto que influyó en la identidad política y cultural de la banda a lo largo de su trayectoria.

La agrupación alcanzó reconocimiento internacional con discos como "Toxicity", "Steal This Album!", "Mezmerize" y "Hypnotize".

Además de su sonido agresivo y experimental, System of a Down se distinguió por abordar temas políticos y sociales en sus letras. Canciones como "B.Y.O.B." lanzaron críticas a la guerra y a la intervención militar estadounidense, mientras que "Prison Song" abordó temas relacionados con el sistema penitenciario y la política antidrogas.

Aunque la banda entró en pausa en 2006 y retomó actividades en 2010, desde 2005 no publica un álbum de estudio completo. Su material más reciente fueron las canciones "Protect the Land" y "Genocidal Humanoidz", lanzadas en 2020.

Con más de 12 millones de discos vendidos en todo el mundo y un Premio Grammy obtenido por "B.Y.O.B." en 2006, System of a Down continúa siendo una de las agrupaciones más influyentes del metal alternativo contemporáneo.