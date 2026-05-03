Shakira criticada por discurso sobre madres solteras en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).-

se presentó frente a

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en Río de Janeiro, Brasil y, si bien, elresultó todo un éxito, en redes condenan a la cantante por compararse con lasbrasileñas, pues hay usuarios que piensan que, a pesar de que se separó Gerard Piqué, este sigue en contacto con sus hijos, a los cuales no les falta ningún tipo de sustento.El logró de anoche de "la Loba" es indiscutible; convocó aen una, sólo por debajo del 2.1de personas que conjuntóel año pasado y por encima de 1.6de personas que vieron a Madonna en 2024.Para la región, el espectáculo de "la Barranquillera" también supondría un triunfo, ya que se espera que, a propósito de la, que viajaron a Brasil para ver a la cantante, obtenga unade(moneda brasileña).Y aunque el propio alcalde de Rio de Janeiro,, describió el suceso como "histórico", en, hubo un hecho que provocó lade muchos; cuandohabló de lasde la región, pues dijo que, así como ellas, ella tenía que sortear las vicisitudes cotidianas para entregar el"En este país, Brasil, hay más de 20de, que tienen quepara sustentar a su familia y yo soy una de ellas", expresó.Y si bien, en ese momento, su expresión le mereció la, en X reprueban lo que dijo, argumentado que, no es lo mismo, vivir unade sus hijos, a lo que viven las, en su mayoría,"Te amo pero, por fa..., ¿y sin hombre?, ese es"."Pero ella, ¿verdad?"."Decir eso mientras eres, la verdad".nunca superará a Piqué, ahora lo está denunciando ante el mundo por"."Buscade la que"."Vivir cony tener unno es lo mismo que lo que enfrenta la mayoría de"."Dios mío, ella es, ¿en serio se está comparando consin dinero?".