Shakira, Madonna y BTS copresentan medio tiempo Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Madonna, Shakira y BTS copresentarán el primer espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA™ en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey el 19 de julio.

Curado por Chris Martin de Coldplay y producido por Global Citizen, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.