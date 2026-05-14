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Shakira, Madonna y BTS copresentan medio tiempo Mundial 2026

La producción busca recaudar fondos para mejorar educación y acceso al fútbol infantil.

Por El Universal

Mayo 14, 2026 12:59 p.m.
A
Shakira, Madonna y BTS copresentan medio tiempo Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Madonna, Shakira y BTS copresentarán el primer espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA™ en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey el 19 de julio.


Curado por Chris Martin de Coldplay y producido por Global Citizen, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

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