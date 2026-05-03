Shakira ofrece concierto gratuito en playa Copacabana de Río

RÍO DE JANEIRO (AP) — La superestrella colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, la noche del sábado, en un evento que las autoridades brasileñas esperan que atraiga a unos 2 millones de personas a una de las franjas costeras más icónicas del mundo.

La actuación sigue a espectáculos similares de Madonna en 2024 y de Lady Gaga el año pasado, a los que también asistieron enormes multitudes que bailaron sobre la extensa arena. Forma parte de la gira mundial de Shakira "Las Mujeres Ya No Lloran", llamada así por su álbum de 2024.

La estrella latina del pop señaló en una entrevista con TV Globo, de Brasil, que espera que el concierto en Copacabana sea el más grande de su carrera.

"Para mí es un sueño. Siempre soñé con cantar en esta playa, porque creo que es un lugar mágico", manifestó en portugués, y agregó que aprendió el idioma antes que el inglés.

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Uno de los primeros lugares donde Shakira alcanzó el éxito

Cuando Shakira actuó por primera vez en Brasil en la década de 1990, estableció una conexión increíble con el público brasileño, según Felipe Maia, un etnomusicólogo que cursa un doctorado sobre música popular y tecnologías digitales en la Universidad Paris Nanterre.

Ese éxito en Brasil "tiene mucho que ver con el hecho de que ella viene de Colombia, un país cuya cultura tiene muchas similitudes con Brasil", explicó Maia, y añadió que la actuación del sábado "corona la relación que ella ha tenido con Brasil desde hace muchísimo tiempo".

Erica Monteiro, una contadora de 38 años, contó que escucha a Shakira desde la infancia.

"Para mí ella representa la fuerza de nuestra comunidad latina", expresó Monteiro antes del concierto. "Nos tratan como si fuéramos inferiores, pero en realidad tenemos mucha más fuerza".

Para la mañana del sábado, las multitudes ya habían empezado a agolparse en la playa para conseguir un buen lugar para el espectáculo.

Vendedores ambulantes ofrecían maíz dulce y otros bocadillos brasileños, agua embotellada y caipirinhas, el popular cóctel brasileño, pero también papel higiénico, desodorante e incluso bolsas de arena para que los asistentes se pararan encima y tuvieran una mejor vista del escenario montado frente al Copacabana Palace, un histórico hotel de lujo.

La vendedora ambulante Simone Paula da Cunha llegó a la playa el viernes por la noche, con la esperanza de vender toda la cerveza y las botellas de agua que había comprado antes del show y ganar en total unos 100 dólares.

Pese a su evidente cansancio, da Cunha estaba entusiasmada ante la posibilidad de ver a Shakira en vivo. "La recuerdo de cuando todavía tenía el pelo negro", dijo. "Soy una gran fan de ella".

Estaba previsto que DJs actuaran en la playa a última hora de la tarde. El show de Shakira está programado para las 21:45, hora local, y se espera que dure alrededor de dos horas. Tras la actuación, otro DJ subirá al escenario, una novedad para mantener entretenidas a las multitudes y ayudar a una salida ordenada, según las autoridades municipales.

Un esfuerzo por impulsar la economía de la ciudad después del Carnaval

Los conciertos gratuitos forman parte de un esfuerzo encabezado por la Alcaldía de Río para impulsar la actividad económica después del Carnaval y las festividades de Año Nuevo, y de cara a las próximas celebraciones del Día de San Juan, que se extenderán durante un mes en junio.

"Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad", afirmó el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, al presentar el miércoles el plan operativo de la ciudad para el evento. "Nuestra inversión en este espectáculo nos dará un retorno financiero 40 veces mayor", sostuvo.

La actuación de Shakira podría generar alrededor de 777 millones de reales (unos 155 millones de dólares), según un estudio de la alcaldía y Riotur, la empresa municipal de turismo, gracias a la afluencia de turistas y al dinero gastado en restaurantes, hoteles y tiendas.

Más turistas se dirigieron a Río en el mes de mayo en los años con espectáculos, 2024 y 2025, en comparación con 2023, según datos de la alcaldía. En 2024, el crecimiento fue de 34,2% el 1 de mayo, justo antes de los conciertos, en comparación con el año anterior. En 2025, el aumento fue de 90,5% en comparación con 2023.

Antes de la actuación de Shakira, Airbnb indicó en un comunicado del 22 de abril que estaba observando un aumento de huéspedes que se espera viajen desde distintas partes de Brasil, América Latina e incluso capitales europeas como París y Londres.

Wanderson Andrade, un arquitecto de 30 años, contó que voló especialmente para el show desde la ciudad de Goiana, en el centro de Brasil, el sábado, y que regresará al día siguiente.

"Intenté conseguir entradas para verla en Brasil el año pasado, pero no lo logré", relató Andrade, cuyo primer tatuaje es un lobo en honor a Shakira. "Hoy es un sueño hecho realidad".