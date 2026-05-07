Sheinbaum guía a BTS en tour por Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La presidentase

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ayer miércoles con los siete integrantes de la, a quienes les dio un breve tour porprevio a que salieran a saludar a sus fanáticas desde unde este recinto histórico.En uncompartido en la cuenta dede la Mandataria federal, se observa a Sheinbaum Pardo guiando a los artistas durante su paso por esta sede, en donde les explicó que, antes de ella, todos los presidentes de México habían sido hombres."Soy la", dijo la titular del Ejecutivo a, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes respondieron con un "¡!".Durante su recorrido, los miembros de BTS ingresaron a la, en donde manifestaron que sienten muchoy particularmente por laDe camino a saludar a sus fanáticos, losde las "" se escuchaban hasta el interior del. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de lase registró una asistencia de cerca deen el Zócalo capitalino."¡Muchas gracias por amarnos tanto! Nos vemos la próxima vez. Adiós. Vamos a regresar aquí",los cantantes a sus fanáticas desde undel recinto histórico, acompañados de la