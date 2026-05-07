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Sheinbaum guía a BTS en tour por Palacio Nacional

Los integrantes de BTS expresaron su cariño por México durante su visita a la Oficina Presidencial.

Por El Universal

Mayo 07, 2026 04:49 p.m.
A
Sheinbaum guía a BTS en tour por Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta
Claudia Sheinbaum Pardo se

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reunió ayer miércoles con los siete integrantes de la banda surcoreana BTS, a quienes les dio un breve tour por Palacio Nacional previo a que salieran a saludar a sus fanáticas desde un balcón de este recinto histórico.
En un video compartido en la cuenta de TikTok de la Mandataria federal, se observa a Sheinbaum Pardo guiando a los artistas durante su paso por esta sede, en donde les explicó que, antes de ella, todos los presidentes de México habían sido hombres.
"Soy la primera mujer presidenta", dijo la titular del Ejecutivo a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes respondieron con un "¡felicidades!".
Durante su recorrido, los miembros de BTS ingresaron a la Oficina Presidencial, en donde manifestaron que sienten mucho amor por México y particularmente por la Ciudad de México.
De camino a saludar a sus fanáticos, los gritos de las "ARMY" se escuchaban hasta el interior del Palacio Nacional. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se registró una asistencia de cerca de 50 mil personas en el Zócalo capitalino.
"¡Muchas gracias por amarnos tanto! Nos vemos la próxima vez. Adiós. Vamos a regresar aquí", prometieron los cantantes a sus fanáticas desde un balcón del recinto histórico, acompañados de la presidenta Sheinbaum.

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