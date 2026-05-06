Sheinbaum y BTS saludan a miles de fans en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En punto de las 17:07 horas de este miércoles, el grupo coreano BTS salió a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus fans mexicanos y mexicanas, acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al acompañar al grupo de k-pop coreano.

Por cuatro minutos, la titular del Ejecutivo federal y los integrantes de BTS estuvieron en el balcón del recinto histórico, ante miles de ARMYS.

Entre gritos, saludos, llanto y una euforia desbordada, las y los ARMYS corearon previamente las canciones de BTS.