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Sheinbaum y BTS saludan a miles de fans en Palacio Nacional

Miles de fans, conocidos como ARMYS, recibieron con entusiasmo el saludo de BTS y la mandataria.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 05:46 p.m.
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Sheinbaum y BTS saludan a miles de fans en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En punto de las 17:07 horas de este miércoles, el grupo coreano BTS salió a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus fans mexicanos y mexicanas, acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al acompañar al grupo de k-pop coreano.
Por cuatro minutos, la titular del Ejecutivo federal y los integrantes de BTS estuvieron en el balcón del recinto histórico, ante miles de ARMYS.
Entre gritos, saludos, llanto y una euforia desbordada, las y los ARMYS corearon previamente las canciones de BTS.

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