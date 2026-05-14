Sheinbaum y U2 sorprenden a niñas y niños durante Asamblea General
La jefa de Gobierno entregó artesanías y extendió invitación formal a U2 para un concierto gratuito en el Zócalo.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la legendaria
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banda irlandesa U2 sorprendieron este jueves a decenas de niñas y niños durante la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, torneo internacional que promueve la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia en situación de calle.
La inesperada aparición de la mandataria mexicana y del grupo encabezado por Bono provocó aplausos y ovaciones entre los participantes provenientes de distintos países, quienes se encuentran en México para competir en este certamen que combina actividades deportivas y espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrentan millones de menores en condiciones de vulnerabilidad.
La visita de U2 a México ha generado gran expectación en los últimos días.
La agrupación se encuentra en la Ciudad de México filmando el video musical de su nueva canción, "Street of Dreams", en calles del Centro Histórico, particularmente en la zona de la Plaza de Santo Domingo.
En el marco de esta estancia, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, recibió a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde les entregó artesanías con forma de ajolote y los invitó formalmente a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los escenarios públicos más emblemáticos de América Latina.
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