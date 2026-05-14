Sheinbaum y U2 sorprenden a niñas y niños durante Asamblea General

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La presidentay la legendaria

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sorprendieron este jueves a decenas de niñas y niños durante lade la Copa Mundial de Niños de la Calle,que promueve la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia en situación de calle.La inesperada aparición de lay del grupo encabezado porprovocó aplausos y ovaciones entre los participantes provenientes de distintos países, quienes se encuentran en México para competir en este certamen que combina actividades deportivas y espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrentan millones de menores en condiciones de vulnerabilidad.La visita dea México ha generadoen los últimos días.La agrupación se encuentra en lafilmando elde su nueva canción, "", en calles del Centro Histórico, particularmente en la zona de laEn el marco de esta estancia, la jefa de Gobierno de la capital,, recibió a, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el, donde les entregó artesanías con forma de ajolote y los invitó formalmente a ofrecer unen el Zócalo de la, uno de los escenarios públicos más emblemáticos de América Latina.