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Star Wars suena en Plaza de Armas

Una serenata de otra galaxia

Por Redacción

Mayo 04, 2026 11:49 a.m.
A
Serenata con música temática.

Serenata con música temática.

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí realizó una serenata especial en Plaza de Armas, con la participación de la Banda de Música del Gobierno del Estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, la presentación se llevó a cabo en el quiosco de la plaza, donde acudieron familias potosinas para presenciar el concierto.

Plaza de Armas, en modo Star Wars

La agrupación, dirigida por Francisco Villanueva Martínez, interpretó un repertorio inspirado en la saga cinematográfica "La Guerra de las Galaxias", además de integrar personajes alusivos como parte de la presentación.

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La Secult informó que este tipo de actividades forman parte de la programación cultural abierta al público, con el objetivo de promover espacios de convivencia en el Centro Histórico de la capital potosina.

Banda de Música ofrece serenata temática de Star Wars en SLP

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