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Subastan legado de Matthew Perry con guiones y premios

Obras de arte de Banksy y Mel Bochner forman parte del legado.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 07:42 p.m.
A
Subastan legado de Matthew Perry con guiones y premios

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Guiones originales de "Friends", premios, fotografías y objetos personales de Matthew Perry estarán al alcance de los fans; y es que, serán subastados como parte de una venta especial.

Subasta de guiones y objetos personales

De acuerdo con información publicada por "Variety", la subasta, organizada por la casa Heritage Auctiones, se realizará este próximo 5 de junio y parte de lo recaudado será destinado a la fundación del fallecido actor.

Uno de los lotes que más expectativa ha generado entre los seguidores de "Friends" es el conformado por 26 guiones de algunos de los episodios más importantes de la serie, incluido el final y que cuentan con las firmas de Perry y de todo el elenco.

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Detalles del legado y causa de muerte

También se subastarán el premio SAG que el actor recibió en 1995 por mejor actuación en conjunto, además de un álbum con fotografías titulado "The One With The Last Supper".

Entre los artículos personales destacan distintas obras de arte que Perry conservaba en su colección privada, incluyendo piezas de Banksy y Mel Bochner.

Matthew Perry murió en octubre de 2023; fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa. Posteriormente, las autoridades determinaron como causa de la muerte "efectos agudos de la ketamina" y posterior ahogamiento.

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