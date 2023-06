Tenoch Huerta habla sobre acusaciones en su contra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este sábado la saxofonista María Elena Ríos hiciera públicas una serie de acusaciones en contra del movimiento Poder Prieto y uno de sus mayores representantes: Tenoch Huerta, a quien denominó como "depredador sexual", el actor ya rompió el silencio y lo hizo para salir en defensa propia, pues negó categóricamente los señalamientos de la activista y, a través de un comunicado, reveló que él y la música oaxaqueña tuvieron una relación consensuada.

Este fin de semana, una publicación de María Elena Ríos sorprendió vastamente en redes sociales, luego de que llamara "secta" al colectivo Poder Prieto, del cual -hasta ese momento- nos enteramos que llegó a ser parte, sin embargo, según lo que expuso decidió abandonar sus filas debido a que parte de su comunidad se había negado a pagar un material de la saxofonista que reprodujeron en un podcast sin su autorización.

Pero eso no fue lo único de lo que la también feminista expuso en su publicación, sino que se refirió a Tenoch Huerta, uno de los fundadores del movimiento, a quien denominó como "depredador sexual", descripción que dejó atónitos a usuarias y usuarios de este red social, que pidieron a María Elena que ahondara en los motivos por los que se expresaba así del actor que, hasta la fecha, se ha caracterizado por velar por los derechos humanos de quienes se ven vulneradas y vulnerados ante la "pigmentocracia", el sector de la sociedad que discrimina a las personas por el color de su tez.

Además, Malena que, vivió un intento de feminicidio en 2019 cuando una expareja la roció con ácido, contó que integrantes de Poder Prieto la intimidaron, al presentarse a un recitar en el que ella participaría, para persuadirla de que hablara de las agresiones que supuestamente sufrió por parte del actor mexicano, debido a que estas las realizaría en el marco del estreno de "Black Panter: Wakanda Forever", cinta en que Tenoch debutó en Hollywood, bajo el papel de Namor.

Luego de que esta noticia se viralizara, el actor de 42 años no se había pronunciado al respecto, y la única réplica provenía de parte de las redes sociales del movimiento, donde hablaba exclusivamente de la acusación de Ríos en lo tocante a la reproducción de parte de material suyo sin su permiso, en el que aseguraban que lo único que habían hecho era sugerir que reprodujeran parte de su trabajo, deslindándose de cualquier responsabilidad que la saxofonista exhibió en redes.

Pero ahora, es Tenoch quien publicó un comunicado en su cuenta de Instagram y Twitter, en español e inglés, donde explica cuál fue la relación que sostuvo con María Elena Ríos y como se desencadenaron los hechos, según su versión, asegurando que se trata de "una acusación falsa y completamente sin fundamento", por lo que no permitiría que se siguiera hablando de su persona y afectando su imagen sin que él hablara:

"Hace aproximadamente un año, saló con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo, fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que termino, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común", expuso.

Y prosiguió: "Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que pueden generar daños y perjuicios".

El actor también reconoció que no era perfecto y que, constantemente, trabaja para mejorar como persona, niega por completo los señalamientos que lo presentan como un "depredador sexual", pues son afirmaciones que señala como "equivocadas" y "ofensivas".

"Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta".