Tráiler completo de Toy Story 5; esto es lo que revela el avance

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este martes,

liberaron un nuevo y extenso avance de

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, la esperada continuación de la saga que redefine la relación entre los niños y sus pertenencias.La cinta, cuya fecha de estreno se establece para el 19 de junio, sitúa a los protagonistas en un escenario inédito: la competencia directa contra la tecnología. A diferencia de las amenazas físicas de entregas pasadas, elcentral emana de la falta de interés de Bonnie por sus juguetes tradicionales, desplazados por el uso constante de tabletas y aplicaciones.La tecnología como el nuevo antagonista de BonnieEl núcleo narrativo de esta entrega, bajo la dirección de, presenta a "", unaque acapara la atención de Bonnie.El portal especializadodestaca que (el enfoque de la película explora cómo losocupan gran parte de la atención de la infancia actual), transformando radicalmente la rutina de juego que Woody y Buzz Lightyear solían liderar. En el avance se escucha a los personajes reflexionar sobre su utilidad; mientras unos temen el olvido, Jessie mantiene la esperanza al afirmar: "Bonnie todavía nos necesita. ¡Nuestro tiempo aún no ha terminado!".Esta evolución tecnológica obliga a los juguetes a buscar ayuda externa para recuperar su lugar en el corazón de la niña. La trama deja de lado a los villanos convencionales para centrarse en uncontemporáneo: el impacto de las pantallas en laEl avance muestra a los personajes intentando mantenerse relevantes en un contexto donde elparece haber ganado la partida, planteando interrogantes sobre cómo ha cambiado la manera de jugar en laNuevas incorporaciones y el regreso de figuras icónicasUna de las revelaciones más sorpresivas del tráiler es la participación de, quien se integra al universo de Pixar interpretando a "" (un juguete misterioso que lidera a un grupo de artículos olvidados en un cobertizo). Esta estrategia busca conectar cony nuevas generaciones.Asimismo, se confirma la presencia decomo la voz de "", un alter ego del fiel caballo de Woody (conocido en México como Tiro al Blanco), quien añade una capa de intriga yal adelanto.A pesar de las nuevas voces, la esencia de la franquicia permanece con el regreso de. El diálogo final del avance, donde se escucha a un juguete exclamar con sorpresa (¡Tienes un bebé!), sugiere que la película también abordará el paso del tiempo y las nuevas etapas de crecimiento dentro del entorno familiar de Bonnie. La producción promete ser unasobre la obsolescencia y la persistencia del afecto frente a la modernidad.