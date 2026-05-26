logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Tráiler completo de Toy Story 5; esto es lo que revela el avance

Bad Bunny y Alan Cumming se suman al elenco de voces en la nueva entrega de Toy Story.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 05:39 p.m.
A
Tráiler completo de Toy Story 5; esto es lo que revela el avance
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este martes,

      Disney y Pixar
      liberaron un nuevo y extenso avance de Toy Story 5

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      , la esperada continuación de la saga que redefine la relación entre los niños y sus pertenencias.
      La cinta, cuya fecha de estreno se establece para el 19 de junio, sitúa a los protagonistas en un escenario inédito: la competencia directa contra la tecnología. A diferencia de las amenazas físicas de entregas pasadas, el conflicto central emana de la falta de interés de Bonnie por sus juguetes tradicionales, desplazados por el uso constante de tabletas y aplicaciones.
      La tecnología como el nuevo antagonista de Bonnie
      El núcleo narrativo de esta entrega, bajo la dirección de Andrew Stanton, presenta a "Lilypad", una tableta de última generación que acapara la atención de Bonnie.
      El portal especializado Variety destaca que (el enfoque de la película explora cómo los dispositivos electrónicos ocupan gran parte de la atención de la infancia actual), transformando radicalmente la rutina de juego que Woody y Buzz Lightyear solían liderar. En el avance se escucha a los personajes reflexionar sobre su utilidad; mientras unos temen el olvido, Jessie mantiene la esperanza al afirmar: "Bonnie todavía nos necesita. ¡Nuestro tiempo aún no ha terminado!".
      Esta evolución tecnológica obliga a los juguetes a buscar ayuda externa para recuperar su lugar en el corazón de la niña. La trama deja de lado a los villanos convencionales para centrarse en un problema social contemporáneo: el impacto de las pantallas en la creatividad infantil.
      El avance muestra a los personajes intentando mantenerse relevantes en un contexto donde el entretenimiento digital parece haber ganado la partida, planteando interrogantes sobre cómo ha cambiado la manera de jugar en la última década.
      Nuevas incorporaciones y el regreso de figuras icónicas
      Una de las revelaciones más sorpresivas del tráiler es la participación de Bad Bunny, quien se integra al universo de Pixar interpretando a "Pizza con Lentes de Sol" (un juguete misterioso que lidera a un grupo de artículos olvidados en un cobertizo). Esta estrategia busca conectar con audiencias internacionales y nuevas generaciones.
      Asimismo, se confirma la presencia de Alan Cumming como la voz de "Evil Bullseye", un alter ego del fiel caballo de Woody (conocido en México como Tiro al Blanco), quien añade una capa de intriga y conflicto al adelanto.
      A pesar de las nuevas voces, la esencia de la franquicia permanece con el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie. El diálogo final del avance, donde se escucha a un juguete exclamar con sorpresa (¡Tienes un bebé!), sugiere que la película también abordará el paso del tiempo y las nuevas etapas de crecimiento dentro del entorno familiar de Bonnie. La producción promete ser una reflexión profunda sobre la obsolescencia y la persistencia del afecto frente a la modernidad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tráiler completo de Toy Story 5; esto es lo que revela el avance
      Tráiler completo de Toy Story 5; esto es lo que revela el avance

      Tráiler completo de Toy Story 5; esto es lo que revela el avance

      SLP

      El Universal

      Bad Bunny y Alan Cumming se suman al elenco de voces en la nueva entrega de Toy Story.

      BTS estrena video inédito de su visita a Palacio Nacional
      BTS estrena video inédito de su visita a Palacio Nacional

      BTS estrena video inédito de su visita a Palacio Nacional

      SLP

      El Universal

      Miles de seguidores esperaron horas para saludar a BTS en el Zócalo capitalino el 6 de mayo.

      Eduardo Verástegui se reencuentra con su ex Aracely Arámbula
      Eduardo Verástegui se reencuentra con su ex Aracely Arámbula

      Eduardo Verástegui se reencuentra con su ex Aracely Arámbula

      SLP

      El Universal

      Leonardo García difundió fotos y videos que confirman la reunión entre los actores y exnovios.

      Alex Fernández no está peleado con El Potrillo
      Alex Fernández no está peleado con El Potrillo

      Alex Fernández no está peleado con "El Potrillo"

      SLP

      El Universal

      La producción del primer álbum de Alex por Vicente Fernández generó especulaciones que fueron aclaradas.