Travis Scott es cancelado en Egipto por "rituales" en sus shows

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El rapero estadounidense Travis Escott se encuentra una vez más en el centro de la polémica, tras la cancelación por parte de las autoridades egipcias de uno de sus conciertos programados en la célebre necrópolis de las pirámides de Guiza. La inesperada medida se tomó debido a los "extraños rituales" que el artista "lleva a cabo" durante sus enérgicas presentaciones en vivo, lo cual ha generado una intensa controversia en el pasado.

Las teorías y especulaciones sobre los inquietantes acontecimientos que ocurren durante los eventos del famoso: surgieron a raíz de un trágico suceso ocurrido en 2021 en el festival de música Astroworld, celebrado en Houston, Texas. Aquella fatídica noche se saldó con ocho muertos y decenas de heridos en medio de una estampida.

Medios internacionales como El País han señalado que los conciertos de Travis suelen suponer un desafío para las fuerzas de seguridad de la región, teniendo en cuenta que el propio artista fundó el festival.

Asimismo, se dijo que Travis tiene una afinidad por incitar al caos tanto en él como en sus seguidores, a quienes se refiere como "ragers". Este enfoque caótico se ha convertido en una marca distintiva del también productor. Sin embargo, aquella estampida planteó numerosas interrogantes, incluyendo especulaciones sin fundamento sobre la supuesta planificación de muertes masivas por parte de la compañía de gestión de Scott, además de teorías conspirativas antivacunas.

El intérprete de "Down in Atlanta" siguió cantando mientras se escuchaban gritos de auxilio.

Entre todas las especulaciones que surgieron, la más popular fue la relacionada con un supuesto ritual satánico. Esta información no verificada se difundió rápidamente por TikTok, donde se afirmaba que existía una conexión entre el famoso rapero y "espíritus demoníacos", basándose en temas de la cultura popular y la historia de Estados Unidos. Por otra parte, se propagaron rumores sobre el escenario del concierto como una cruz invertida que supuestamente era un portal al infierno.

A pesar de las controversias, los periódicos locales informaron que las investigaciones criminales efectivamente apuntaban a Scott, quien enfrentó numerosas demandas por el trágico incidente. Hasta la fecha, la situación sigue causando estragos y generando debate en torno a la responsabilidad del artista en los sucesos ocurridos.

En cuanto al concierto de Scott en Egipto, el Sindicato de Músicos Egipcios, entidad encargada de otorgar permisos para actuaciones públicas en el país, emitió un comunicado en el que el presidente del sindicato, Mustafa Kamel, señaló que este tipo de conciertos contradecían la identidad cultural del pueblo.

La decisión se tomó en respuesta a las noticias en redes sociales y a la información documentada sobre los aparentes rituales, que no estaban en consonancia con los valores de la región.

El sindicato, por su parte, afirmó que "dan la bienvenida a todo tipo de arte y conciertos, siempre y cuando se respeten las costumbres y tradiciones del pueblo egipcio".

Travis tenía la intención de presentar su nuevo álbum, titulado "Utopía", a través de una transmisión en vivo desde las Pirámides. Este evento prometía ser un hito histórico en el país. Pero las redes sociales desataron una campaña de cancelación respaldada por figuras de la televisión y presentadores, lo cual contribuyó a la elección final de las autoridades egipcias.