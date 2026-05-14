U2 cierra grabaciones en la CDMX

U2

cerró una larga jornada deen la

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la noche de este miércoles, dentro y fuera del, uno de los recintos más emblemáticos de la colonia Guerrero, donde filmó nuevas escenas para el video de "Street of Dreams".

La presencia de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. comenzó a circular por la tarde entre seguidores que los rastrearon por redes sociales.

Algunos habían seguido ya las pistas de la producción desde temprano, cuando acudieron al MIDE y a calles del Centro Histórico, como 5 de Mayo, donde la banda fue vista en un autobús escolar intervenido con grafiti como parte del rodaje.

Pero la banda irlandesa tenía guardado su mejor paso: cerrar las calles de la Guerrero, en torno al mítico Salón Los Ángeles, donde instalaron un camper, tres camionetas y cercaron todo para adentrarse a uno de los recintos más conocidos de la vida nocturna capitalina.

Desde pasadas las 20:00 horas, comenzaron a llegar fans que intentaron confirmar si la banda grabaría dentro del lugar.

"Yo pedí permiso en mi trabajo. Tuve todo el apoyo de mi jefa, me dijo: ´sé feliz´, y le tomé la palabra", dijo Juan, consultor, quien desde temprano estuvo al tanto de las redes para conocer a sus ídolos.

Valió la pena.

Afuera del salón, el camión utilizado por la producción, que fue movido varias veces, vio alzarse a Bono y compañía, generando el grito de unos 500 seguidores que permanecían detrás de vallas metálicas con celulares en mano.

Los gritos y empujones, esperando un descanso de Bono o alguno de los integrantes de U2, valieron la pena, pues su deseo se cumplió poco antes de la medianoche.

Dentro del recinto, la agrupación aprovechó el ambiente para grabar escenas del video. Afuera, algunos fans bromearon con que U2 había "bailado" un buen danzón.

Bono fue el integrante más cercano con la gente, en varios momentos salió a saludar a los fans.

Según un asistente, de nombre Iván, el cantante le comentó que estaba cansado y que no se sentía "al 100" por las lluvias o temas de salud, aunque dijo que filmaría lo que pudiera.

Eso hizo: le autografió un vinilo del álbum The Joshua Tree, lanzado en 1987.

Iván, que de momento es desempleado, fue el cerebro de sus allegados, pues tuvo tiempo para ver las redes sociales y avisar en dónde estaban los músicos.

La lluvia ya había complicado parte del rodaje en días previos, cuando la banda grabó en el Centro Histórico. Esta noche dio una tregua.