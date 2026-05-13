U2 sufre daño en generador y vecino les abre las puertas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La presencia de la agrupación irlandesa

en calles del

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de la Ciudad de México para grabar el video de su tema "Streets of Dreams" o "La Calle de los Sueños", no sólo sorprendió a los transeúntes que estaban cerca de la Plaza de Santo Domingo, también a un vecino, quien le abrió las puertas de su hogar a la banda después de que sufrieran un imprevisto.De acuerdo a un video que compartió la propia agrupación, los truenos y la lluvia averiaron el generador que se utilizaba para el rodaje de dicho video, lo que provocó que un vecino, desconcertado pero amable, permitiera a los miembros deinstalarse en su departamento y salir al balcón.En el material se observa cómo, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. entran al hogar cuando la familia está cenando y saludan con un cálido "¡Hola, muchas gracias!", luego salen al balcón.Fue desde ahí que la banda saluda a un nutrido grupo de fans, a quienes deleitan con música; para entonces ya se habían reunido varias personas en calles cercanas a República de Brasil y República de Colombia, calles cercanas al Zócalo de la Ciudad de México.La agrupación formada en 1976 recibiópor haber elegido la Ciudad de México como parte de su"Un mexicano siempre abrirá las puertas de su casa y compartirá su mesa. ¡Mil gracias por elegir nuestro hermoso país, los buenos somos más,, viva!". "Qué regalo que sigan eligiendo nuestro país porque miran lo bueno que sí tiene, lay el folkor tan único que lo distingue. A los que somos fans, qué locura y qué increíble nuestro país en unpara siempre. Bienvenidos siempre a México los amamos!!!". "Quéme da saber que a pesar de las dificultades la banda se quedó con los fans, agradeciendo a la familia que abrió las puertas de su casa".