V de BTS publica recuerdos de México y mensaje para Army

CIUDAD DE

, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

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dejó huella en V. A pocos días deldeen el país como parte del, el cantante surcoreano rindió homenaje tanto a(fanáticos) como a la cultura mexicana con una serie de postales inéditas de su paso por tierras aztecas.A través de su cuenta de, el intérprete compartiótomadas durante losy momentos detrás del escenario. En varias de ellas aparece mirando de forma coqueta a la cámara mientras posa con sombreros inspirados en la estética mexicana; además, en los camerinos también se dejaron ver RM, Jin y J-Hope.El cantante también modeló unque utilizó durante una de las presentaciones. La bandera dese hizo presente en otra imagen donde Kim Tae-hyung aparece con unnegro mientras hace una seña con la mano; detrás de él, una persona tiene el emoji de una pequeña bandera mexicana que cubre parcialmente su rostro.Después de compartir unajunto al resto de los integrantes, V publicó otra imagen en la que aparece solo acompañado de la frase en español "", referencia a la película "Coco", inspirada en la tradición del Día de Muertos.Elque gustó aestaba a un costado de la galería, donde el cantante escribió: "".Durante su estancia en, el intérprete sorprendió a sus seguidores alcon facilidad y mostrarse entusiasmado con distintos aspectos de la cultura nacional. Mostró la obrade 1857, del pintor mexicano Petronilo Monroy, así como del mural La epopeya del pueblo mexicano, realizado porLas publicaciones también estuvieron acompañadas por música de artistas mexicanos que utilizó para ambientar sus historias de, entre elloscon "No me platiques más", José José con "Buenos días, amor" ycon "Soledad y el mar".La agrupación surcoreana incluso aprovechó su visita para asistir a una función deen la Arena. Durante la función,, protagonista de la pelea estelar, salió al ring con una bata que llevaba las siglas "".Tras su paso porcontinuará el tour con una serie deen