Verónica Castro revela distanciamiento con Cristian tras rumores

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

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con su hijopor haber mentido sobre el supuestocon lamusical; la actriz de 73 años admitió que una vez más su hijo le mintió a los medios, y no solo a ellos como ha pasado en otras ocasiones, sino que esta vez también le mintió a ella.a todos como siempre", dijo al programa "".La actriz, que seráde la puesta en escena "", no sabe qué fue lo que pasó entre Cristian y Victoria, pero sospecha que sí comenzaron un, pero él, seguramente,"Yo no sé, yo creo que sí erany yo creo que este... sí es tonto, esta mujer tiene lo que quiere, abre la boca y tiene lo que se le da la gana, tiene, lade México que tiene Grammys americanos como", dijo incrédula.también estácon su hijo Cristian porque en el recién, no la llamó por teléfono, aunque sí le mandó unas, las cuales no le hicieron ninguna gracia a la también conductora.Castro confesó queante los medios cuandoel nuevocon su hijo, y aclaró que si lo hizo fue por lo que vio publicado en redes al respecto."No me habló el, me mandó unas pinches florecitas...estoy, imagínate, yo también quedo bien mal porque latambién me está preguntando a mí un montón de cosas, quedo yo como idiota, y la verdad sí quedé como idiota porque yo también voy y lo digo".Verónica confesó que es verdad lo que Cristian dijo sobre queen su, pues precisó que ella lo, pues afirma, alguien tiene que decirle que no está haciendo bien las cosas."Las cosas que están mal se las tengo que decir porque soy su; yo le hablo crudamente, le digo sus".