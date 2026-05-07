Vocalista de Banda El Recodo pide ayuda para localizar a su sobrino
Autoridades y familiares solicitan información para dar con el paradero del menor en Sonora.
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Vocalistade Banda El RHERMOSILLO, Son., mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El cantante Ricky Yocupicio ,
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vocalista de Banda El Recodo, solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a su sobrino Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, de 11 años, quien desapareció en Hermosillo, Sonora.
A través de sus redes sociales, el artista compartió la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, donde se informa que el menor fue visto por última vez el pasado 30 de abril de 2026 en la capital sonorense.
De acuerdo con la información oficial, Jesús Gabriel es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.50 metros, pesa cerca de 50 kilogramos y tiene tez blanca, cabello negro ondulado y ojos cafés. Como seña particular, usa lentes.
En la publicación difundida por familiares y autoridades se pide a la población aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.
La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora puso a disposición el número 6622 297369 para recibir reportes relacionados con el caso.ecodo pide ayuda para localizar a su sobrino
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