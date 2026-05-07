Vocalista de Banda El Recodo pide ayuda para localizar a su sobrino

Vocalista

de Banda El RHERMOSILLO, Son., mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El cantante

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de, solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a su sobrinoYocupicio Orantes, de 11 años, quien desapareció en Hermosillo, Sonora.A través de sus, el artista compartió la ficha emitida por lade Personas para el Estado de Sonora, donde se informa que el menor fue visto por última vez el pasadoen la capital sonorense.De acuerdo con laoficial,es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente, pesa cerca de 50 kilogramos y tiene tez blanca, cabello negro ondulado y ojos cafés. Como seña particular,En la publicación difundida porse pide a la población aportar cualquierque pueda ayudar a dar con su paradero.Lade Personas para el Estado de Sonora puso a disposición elpara recibirrelacionados con el caso.ecodo pide ayuda para localizar a su sobrino