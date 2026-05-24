Vuelo con influencers regresa a CDMX por falla en avión

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo se reportó que el

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de Aeroméxico, en el que viajaban diversos influencers, creadores de contenido, artistas, periodistas y conductores mexicanos, rumbo a Seúl,del Sur, tuvo quede emergencia a la Ciudad de México luego de que la tripulación informara de unaen el avión mientras sobrevolaba el estado de Chihuahua.Entre los pasajeros se encontraban personalidades como, Lolita Cortés,, Kunno, Nacho Casano, María Luisa Valdés, entre otros.De acuerdo con los testimonios de diversos pasajeros, luego de varias horas de trayecto y tras una escala en, el piloto del avión anunció que elde la aeronave presentaba una avería y que sería necesarioal(AICM) para atender el problema.Diversas personalidades a bordo del avión acudieron a sus redes sociales para relatar el retraso en su trayecto.informó a través de historias deque se encontraban de nuevo en el AICM y en espera de que encargados de la aerolínea arreglaran eldel avión. A pesar de mostrar disgusto, Guevara afirmó que se encontraban bien y fue una medida tomada por lade todos.Por su parte,Dany también acudió a historias depara contar que los habían "bajado" de la aeronave. "Ya estábamos eny dijeron 'sabes qué, se regresan a la Ciudad de México', porque algo pasó en el avión que se estrelló el. Estábamos en Chihuahua ya, dando vueltas en Chihuahua", comentó la conductora.El presentador mexicano, definió toda la situación como "". A través de un video decontó: "resulta que nos acaban de informar que se rompió ely hay que. Todo es tan incierto...que disque va a estar preparado otro avión. Yo francamente no les creo, así es que seguiremos reportando".Vanessa Vázquez, mejor conocida como, también usópara informar sobre el. La creadora de contenido había estado actualizando a sus seguidores sobre el trayecto desde su llegada al aeropuerto, su abordaje, etc.Esta mañana, luego de que abordaran elen el mismo avión, la influencer contó que varias personas, como, se retiraron del viaje. "Ahora sí ya vamos a, pero vamos directo, ya no vamos a ir a cargar gasolina en, pero bueno, estoy bien".compartió a través de su canal de, antes Twitter, diversosde las y los influencers tras su aterrizaje en el AICM por el incidente con elde la aeronave.De acuerdo con la página oficial de, la plataforma de seguimiento de vuelos, tras el incidente viral, el aviónexitosamente de la CDMX a las 9:54 de la mañana de este domingo y se prevé que aterrice a las 2:34 PM (horario estándar de, el cual está 15 horas adelantado al de México) del 25 de mayo.