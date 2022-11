Will Smtih entiende a quienes no quieran ver su nueva película

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Llegó ese momento inevitable en que Will Smith estrenará una película, tras el incidente en los Premios Oscar, donde el ganador en la categoría de Mejor Actor abofeteó al comediante Chris Rock, luego de hacer una broma sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, su esposa, sin embargo, el actor está muy consciente del rechazo que podría recibir su participación en el filme, motivo por el cual mandó este mensaje al público.

La nueva película de Will Smith, "Emancipation", está por estrenarse, pues llegará a las salas de cines de Estados Unidos el próximo 2 de diciembre, y con su debut en la gran pantalla sobrevienen una serie de incertidumbres que rebasan a las dudas habituales relacionadas con la expectativa de que una película triunfe, así como con el miedo inherente al fracaso de la misma, esto debido al descontento que Smith generó en el público, por su comportamiento durante los Premios Oscar.

En una entrevista con "Fox 5", el actor de 54 años reconoció la posibilidad de que el público se rehúse a ver "Emancipation", por el simple hecho de que es él quien protagoniza la cinta, decisión que dijo comprender y respetar: "Lo entiendo completamente. Si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo", expresó.

Sin embargo, para el actor hay dos razones de peso por las que consideró que la audiencia debería poner sus ojos en esta producción, pues explicó que se trata de una película basada en hechos reales, inspirada en el caso de un hombre afroamericano conocido como "Peter azotado", quien fue víctima de esclavitud, escapando de la plantación donde era esclavo en Lusiana, EU, en 1863.

Luego de que la espalda de Peter, llena de cicatrices por los latigazos a los que era sometido durante las jornadas laborales, fuera expuesta durante un examen médico, grupos del movimiento abolicionista se apoyaron en estos abusos para resaltar los efectos de la esclavitud.

Otro de los motivos por los que Will se dirigió al público fue para interceder por el trabajo de la producción, que denominó como una de las mejores que han realizado en sus carreras: "Mi mayor preocupación es mi equipo. El director Antoine Fuqua creo que ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera", aseguró.

También hizo comentarios muy positivos sobre el desempeño de otros integrantes del equipo de producción como el director de fotografía, Bob Richardson, la diseñadora de producción, Naomi Shohan, la diseñadora de vestuario, Francine Jamison-Tanchick, y a sus coprotagonistas Charmaine Bingwa y Ben Foster, pues aseguró que todas y todos ellos "han hecho algunos de los mejores trabajos de toda su carrera".

Hace unos meses, en julio pasado, el actor publicó un video donde ofrecía disculpas a todas y todos los afectados por su actitud durante los Premios Oscar, al indicar que se sentía "profundamente arrepentido", por lo que, de ahora en adelante, se dedicaría a entregar "luz" y "amor" en el mundo.

Cabe recordar que, en caso de que Smith llegara a hacer nominado por los Premios Oscar por su actuación en esta película, el actor no podría presentarse en la premiación, debido a que fue sancionado por los hechos que tuvieron lugar en la ceremonia pasada, por lo que no podrá asistir a ninguna de sus ediciones dentro de una década.