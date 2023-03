Xavier López "Chabelo", el pilar en los inicios de Alek Syntek

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Xavier López "Chabelo" fue una figura importante en los inicios de la carrera como cantante de Alek Syntek.

El intérprete de "Intocable" recuerda que luego de verlo como fan cuando era niño, en su programa "En familia con Chabelo" o "La carabina de Ambrosio", lo invitaron a "En familia" en la década de los 90 a promocionar su música.

"Se acerca a mí de manera muy en confianza y muy amoroso a decirme que no solamente admiraba mi habilidad musical sino que quería presentarme a su hijo que era músico también, Javier, entonces inicia una amistad muy cercana con su familia, en especial con su hijo, y se abre la oportunidad de recibir invitaciones a ir a su casa, en Navidad a comer pavo, una serie de cosas más personales", recuerda Syntek en entrevista con EL UNIVERSAL.

"En esta oportunidad de conocer más de cerca al señor Xavier López, me encuentro con una persona muy amorosa, muy simpática, pero sobre todo siempre con una gran pasión por compartir sus cosas con los demás. Siempre lo vi hacer actos muy generosos".

De hecho, en el año 2000, cuando Aleks Syntek lanzó el video musical del tema "Tú necesitas", Syntek logró reunir al elenco de "La carabina de Ambrosio": Alejandro Suárez, Xavier López "Chabelo" y Beto Ramírez Garza "Beto El boticario".

"Cuando hice el video él no quiso cobrarme ningún tipo de honorario y lejos de eso me regaló una medallita con una figurita de Chabelo de oro muy bonita como agradecimiento de que lo invité", recuerda Alek Syntek.

"Era un señor que todo el tiempo estaba con detalles de amor y de muchísima generosidad. Fue como alguien de mi familia y lo quise de manera muy entrañable, muy cercana, lo veía yo como un papá, incluso una vez se hizo un chisme de que era yo hijo de Chabelo y me dio risa, pero me dio gusto, en ningún momento me ofendí sino al revés, lo sentí como un halago".

Aleks explica que tenía varios años que no veía a Xavier López sin embargo uno de sus hijos le había comentado que tenía momentos malos y a veces entraba en un estado de demencia senil.

"Se le olvidaban mucho las cosas y confundía cosas o no reconocía cosas o personas, pero era por momentos, tenía momentos muy lúcidos y de repente tenía momentos de crisis".