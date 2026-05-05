Yalitza Aparicio sorprende con corte bob

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Yalitza Aparicio asistió a la tercera edición del Sundance Festival Film, celebrado en la Ciudad de México del pasado 31 de abril al 3 de mayo.

Además de una muestra de trabajos del cine independiente estadounidense, este evento contó con una alfombra roja y fue ahí donde la actriz mexicana sorprendió con un nuevo look.

Si quieres conocer la tendencia de cabello a la que se ha sumado, en De Última te mostramos los detalles.

¿Cuál es el nuevo corte de cabello de Yalitza Aparicio?

En todas las alfombras salen a relucir tendencias, y en esta ocasión Yalitza Aparicio eligió unirse a la del corte bob, que no pasa de moda desde hace temporadas.

Además de proyectar un toque elegante, dicho estilo resulta favorecedor para enmarcar la cara e incluso resta años porque quita volumen y peso.

Específicamente, la también embajadora de Cartier le dio una variación; y es que, por lo general, el bob llega a la altura de las orejas o a la mandíbula.

Sin embargo, la famosa optó por usarlo hasta las clavículas. Así que, si te interesa imitar su look, te recomendamos pedirle a tu estilista un "long bob":

¿Cuáles son las ventajas del corte long bob?

De acuerdo con el Salón Cristina Cisneros de España, el long bob, también llamado lob, es uno de los cortes más versátiles y favorecedores que existen en la actualidad.

Estas son sus principales ventajas:

-Puede suavizar rostros cuadrados, alargar los redondos y enmarcar los ovalados

-Puedes llevarlo lacio, con ondas suaves, efecto despeinado o recogerlo en coletas bajas

-No requiere tanto tiempo para lavar, secar o estilizar

-Es ideal si se tiene cabello fino

-No es tan radical como un bob clásico

Este corte encaja con la estética actual de verse natural y arreglada, ya que se puede peinar fácil y sigue viéndose elegante sin mucho esfuerzo.

¿Cómo fue el look completo de Yalitza Aparicio?

Para la alfombra, además de dejar atrás su larga cabellera, la actriz de Roma apostó por un look monocromático: negro desde la cabeza hasta los pies.

El atuendo fue protagonizado por un top de mangas largas y de escote cuadrado, que dejó a la vista su abdomen, y una falda larga. Mientras que de calzado eligió unas zapatillas abiertas.

Y "plus" lo dieron sus accesorios dorados (pulseras y anillos), muy característicos del estilo personal de Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio se une a la tendencia del bob Martes, 5 de mayo de 2026 14:23 | Espectáculos, Cultura y Estilos | APARICIO-CORTE CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Yalitza Aparicio asistió a la tercera edición del Sundance Festival Film, celebrado en la Ciudad de México del pasado 31 de abril al 3 de mayo. Además de una muestra de trabajos del cine independiente estadounidense, este evento contó con una alfombra roja y fue ahí donde la actriz mexicana sorprendió con un nuevo look. Si quieres conocer la tendencia de cabello a la que se ha sumado, en De Última te mostramos los detalles. ¿Cuál es el nuevo corte de cabello de Yalitza Aparicio? En todas las alfombras salen a relucir tendencias, y en esta ocasión Yalitza Aparicio eligió unirse a la del corte bob, que no pasa de moda desde hace temporadas. Además de proyectar un toque elegante, dicho estilo resulta favorecedor para enmarcar la cara e incluso resta años porque quita volumen y peso. Específicamente, la también embajadora de Cartier le dio una variación; y es que, por lo general, el bob llega a la altura de las orejas o a la mandíbula. Sin embargo, la famosa optó por usarlo hasta las clavículas. Así que, si te interesa imitar su look, te recomendamos pedirle a tu estilista un "long bob": ¿Cuáles son las ventajas del corte long bob? De acuerdo con el Salón Cristina Cisneros de España, el long bob, también llamado lob, es uno de los cortes más versátiles y favorecedores que existen en la actualidad. Estas son sus principales ventajas: -Puede suavizar rostros cuadrados, alargar los redondos y enmarcar los ovalados -Puedes llevarlo lacio, con ondas suaves, efecto despeinado o recogerlo en coletas bajas -No requiere tanto tiempo para lavar, secar o estilizar -Es ideal si se tiene cabello fino -No es tan radical como un bob clásico Este corte encaja con la estética actual de verse natural y arreglada, ya que se puede peinar fácil y sigue viéndose elegante sin mucho esfuerzo. ¿Cómo fue el look completo de Yalitza Aparicio? Para la alfombra, además de dejar atrás su larga cabellera, la actriz de Roma apostó por un look monocromático: negro desde la cabeza hasta los pies. El atuendo fue protagonizado por un top de mangas largas y de escote cuadrado, que dejó a la vista su abdomen, y una falda larga. Mientras que de calzado eligió unas zapatillas abiertas. Y "plus" lo dieron sus accesorios dorados (pulseras y anillos), muy característicos del estilo personal de Yalitza Aparicio.