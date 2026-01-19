logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

YOLANDA ANDRADE MUESTRA SU DETERIORO

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
YOLANDA ANDRADE MUESTRA SU DETERIORO

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra videos y fotos de cómo ha ido cambiando su rostro y deteriorando su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que la ha alejado de los escenarios.

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y reveló el diagnóstico médico, su enfermedad afecta las neuronas motoras, que son las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios en el cerebro y la médula espinal, las neuronas motoras mueren y dejan de enviar señales a los músculos, que se debilitan y atrofian.

Andrade acompañó el video con un agradecimiento a su público conocedor: "Gracias por estar conmigo", escribió.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Controversia en redes por apoyo de Cristina Saralegui a Julio Iglesias
    Controversia en redes por apoyo de Cristina Saralegui a Julio Iglesias

    Controversia en redes por apoyo de Cristina Saralegui a Julio Iglesias

    SLP

    El Universal

    Usuarios dividen opiniones ante postura de Saralegui sobre Julio Iglesias

    Shrek 5: ¿cuándo se estrena la película?
    Shrek 5: ¿cuándo se estrena la película?

    Shrek 5: ¿cuándo se estrena la película?

    SLP

    El Universal

    La emblemática franquicia Shrek regresa con su quinta entrega en 2027.

    Lisa Fernanda Macías comparte fotos inéditas de su relación con Christian Nodal
    Lisa Fernanda Macías comparte fotos inéditas de su relación con Christian Nodal

    Lisa Fernanda Macías comparte fotos inéditas de su relación con Christian Nodal

    SLP

    El Universal

    Gracias a la tendencia que domina las redes sociales en la actualidad, usuarios comparten fotografías suyas de hace una década

    Hermanos de Verónica Castro revelan detalles de su salud hospitalaria
    Hermanos de Verónica Castro revelan detalles de su salud hospitalaria

    Hermanos de Verónica Castro revelan detalles de su salud hospitalaria

    SLP

    El Universal

    Fausto y José Alberto Castro brindan información sobre la salud de Verónica tras su paso por el hospital.