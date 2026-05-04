Zendaya y otras figuras cancelan asistencia a MET Gala 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Mientras las escalinatas del Metropolitan Museum of Art de la ciudad de Nueva York, EU, están a punto de llenarse de celebridades, diseñadores y extravagantes apuestas de moda, varias de las figuras más esperadas decidieron quedarse fuera de la Met Gala 2026.

Zendaya cancela asistencia por agotamiento

La lista de ausencias sorprendió especialmente porque incluye a algunas de las celebridades que más conversación generan cada año, incluyendo a la actriz Zendaya, quien se ha coronado como una de las reinas de este evento.

De acuerdo con diversos medios internacionales, aunque la protagonista de la serie "Euphoria" decidió declinar la invitación por agotamiento; y es que, en los últimos meses tuvo una intensa actividad laboral con la promoción de la película "El Drama" y la tercera temporada de la serie.

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Ausencias y controversias en la MET Gala 2026

Otra de las ausencias más sorpresivas fue la de la actriz Meryl Streep. Aunque con el estreno de la película "El diablo viste a la moda 2" se dijo que la actriz estaba más que confirmada para la gala, su equipo negó esta información. Según su representante, la gala "nunca ha sido lo suyo", pese a que ha recibido invitaciones durante años.

A ellas se suman nombres como Bella Hadid, quien tampoco aceptó la invitación de Anna Wintour.

Rumores aseguran que las bajas de último momento están relacionadas con por el respaldo financiero del empresario Jeff Bezos y Lauren Sánchez al evento. Ya que el empresario ha sido sumamente criticado por su apoyo al presidente Donald Trump.

También trascendió que la actriz Priyanka Chopra Jonas no pudo asistir debido a compromisos laborales, mientras que su colega Sadie Sink permanece en Londres por funciones teatrales programadas para la misma fecha de la gala.

Pese a las bajas, la Met Gala 2026 mantiene una lista de repleta de estrellas. Esta edición gira alrededor de la exposición "Costume Ar", presentada por el Costume Institute del museo neoyorquino.