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Zoe Kravitz asiste a Met Gala 2026 sin Harry Styles

Aunque se especuló sobre un compromiso, ni Zoe Kravitz ni Harry Styles confirmaron su relación en la Met Gala.

Por El Universal

Mayo 04, 2026 05:26 p.m.
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Zoe Kravitz asiste a Met Gala 2026 sin Harry Styles

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, la relación entre la actriz Zoe Kravitz y el cantante Harry Styles se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que distintos reportes alimentaran rumores sobre un posible compromiso entre ambos.

Zoe Kravitz asiste a la Met Gala 2026 sin Harry Styles

Por eso la confirmación de que la actriz sería una de las asistentes a la Met Gala de este año generó grandes expectativas. Y es que, se esperaba que la noche más importante de la moda se convirtiera en el escenario donde la pareja oficializará su romance frente a las cámaras.

Sin embargo, eso no ocurrió.

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Zoe Kravitz sí llegó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero lo hizo sin Styles y sin el enorme anillo que, en los últimos días, ha disparado las versiones de una próxima boda.

Zoe Kravitz destaca con vestido Yves Saint Laurent en Met Gala

La hija del cantante Lenny Kravitz desfiló por la alfombra en un espectacular vestido de encaje negro de la firma Yves Saint Laurent, una pieza que parecía estar hecha a medida y que rápidamente destacó entre los looks de la noche.

Incluso, posó para la prensa al lado de Anthony Vaccarello, diseñador y director creativo de la marca. Pero del intérprete de "American Girls", ni sus luces.

Esta no es la primera vez que la actriz participa en la Met Gala, debutó en este evento en 2008, con tan solo 19 años.

Hasta ahora, ninguno de los artistas ha confirmado públicamente la relación ni los rumores sobre una posible boda; pero sus apariciones públicas continúan alimentando las expectativas de los fans y los medios.

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