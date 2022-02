Apple podría estar trabajando en dispositivo plegable de 20 pulgadas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Apple podría estar trabajando en un dispositivo con una pantalla plegable de 20 pulgadas que, si llega al mercado, cambiará todo el panorama de los dispositivos plegables.

De acuerdo con un informe del analista de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, sugirió anteriormente que Apple planea desarrollar un dispositivo con una gran pantalla plegable.

Ahora, un informe del medio informativo Bloomberg mencionó que el dispositivo puede llegar en 2026 y será un "híbrido iPad/MacBook".

Dispositivo con pantalla dual

El dispositivo de Apple contará con una pantalla dual que omite un teclado físico y un trackpad, y una pantalla táctil ayudará a los usuarios a navegar y escribir en el dispositivo.

Lenovo ya ha hecho algo similar con su ThinkPad X1 Fold, que luce una pantalla de 13 pulgadas que se pliega en el centro para convertirse en una computadora portátil con pantalla táctil.

Pero como señaló el portal especializado The Verge, Lenovo aún no ha perfeccionado la tecnología. Con un lanzamiento potencial establecido en 2026, Apple tiene bastante tiempo para hacer las cosas bien, es decir, si el dispositivo plegable alguna vez se materializa.

iPhone plegable

La semana pasada surgieron informes de que es probable que Apple retrase su iPhone plegable hasta 2025, ya que, según los informes, la compañía cambió su enfoque hacia las MacBooks plegables.

Apple aún no ha lanzado un iPhone plegable, pero hubo informes sobre el lanzamiento de dicho dispositivo pronto. Sin embargo, un nuevo reporte indica que el iPhone plegable se ha retrasado.

Young sugirió que el iPhone plegable de Apple se retrase hasta 2025. La razón dada para esto es que la compañía está explorando MacBooks plegables de pantalla completa.

La compañía ahora se está enfocando en MacBooks y supuestamente está explorando la posibilidad de ofrecer una computadora portátil plegable de pantalla completa. La compañía está actualmente en conversaciones con proveedores para una pantalla plegable de alrededor de 20 pulgadas.

La compañía lanzará varios productos nuevos este año, incluida la serie Apple iPhone 14, el chipset M2, MacBooks con el chipset M2, un iMac Pro de 27 pulgadas con procesador M1 Pro o M1 Max y un nuevo Mac Mini, entre otros. otros.