Así se celebra Halloween desde la Estación Espacial Internacional

Aún estando lejos de la Tierra, a lo largo de los años los habitantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) sienten el espíritu de la noche de Halloween y se disfrazan, aunque no puedan pedir dulces.

En el 20 aniversario de la EEI, la NASA comparte las fotos de los mejores disfraces que han improvisado los astronautas, ya sea de forma grupal o individual, ya que la celebración no sólo se ha limitado a los tripulantes estadounidenses, los cosmonautas de la agencia Roscosmos de Rusia y los astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) también han participado.

Al parecer no fue nada difícil encontrar una máscara y unos guantes de gorila entre los suministros de la EEI, al menos no para el astronauta de la NASA Andrew R. "Drew" Morgan, quien eligió ese como su disfraz.

Ese mismo año Sergei Prokopiev (Roscosmos) evocó a Elvis, mientras que Alexander Gerst (ESA) eligió un atuendo muy ad hoc con el lugar donde viven: el del villano de Star Wars, Darth Vader. Mientras que Serena M. Auñón-Chancellor (NASA) optó por una disfraz más sencillo. Ese año, la tripulación mostró tendencia por los super héroes. Mark T. Vande Hei (NASA) y Paolo A. Nespoli (ESA) eligieron personificar a Wolverine y Spider-Man. No sólo hubo héroes del canon de las historietas, Randolph J. "Randy" Bresnik eligió a uno de los Minion de la cinta "Mi villano favorito", mientras que el cosmonauta Aleksandr Misurkin hizo alusión a un caballero de la Edad Media.

Volar como Superman no es imposible cuando estás en el espacio. El italiano Luca S. Parmitano aprovechó la falta de gravedad para disfrazarse y desplazarse como el superhéroe. Ese año los disfraces fueron más improvisados. Sin embargo, es obvio que había espacio en el equipaje de la astronauta Nicole P. Stott (NASA) para una maxifalda color naranja. El lunes 2 de noviembre se cumplen 20 años de la Estación Espacial Internacional.