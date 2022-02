"Assassin's Creed Valhalla" expande su mundo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El videojuego "Assassin's Creed Valhalla está por convertirse en la entrega más grande y ambiciosa de la franquicia pues ya viene su nueva expansión, "Dawn of Ragnarök", que no solo añade misiones y habilidades al juego, sino que también expande de gran manera el mapa y la mitología que envuelve a esta aventura.

En Tech Bit tuvimos acceso a un vistazo previo a lo que podemos esperar, presenciamos detallados gameplays, donde nos encontramos con nuevos tipos de ataques, upgrades y habilidades que podremos aprovechar en batalla. Junto a la historia que descubriremos a lo largo de la expansión, nos encontraremos con nuevos y emocionantes personajes.

Algo muy interesante es que seguiremos jugando con Eivor aunque ahora será un poco distinto pues la o el protagonista asumirá su destino como el dios nórdico Odín, quien busca a su hijo Baldr, quien fue encarcelado por órdenes del gigante de fuego, Surtr.

La aventura se llevará a cabo en el enigmático reino de Svartalfheim, habitado por enanos. Ellos nos ayudarán a abrirnos paso entre fortalezas, guaridas y más. En el demo pudimos ver parte de la exploración en esta nueva sección, con elementos a descubrir como cuevas y refugios habitados por otros enanos exiliados.

Pudimos ver el nivel de detalle del nuevo mapa, atravesaremos paisajes llenos de vegetación y que dejan un poco atrás la estética invernal para enseñarnos un mundo más colorido y vibrante, habitado por fauna que puedes ocupar para montar y también para transformarte en ellos, gracias a los poderes de un accesorio llamado Hugr-Rip.

Personajes nuevos como Gunborg, líder de los enanos exiliados, nos darán pistas para dar con el paradero de Baldr y nos guiarán hacia otros personajes clave que no solo ayudan a progresar en la historia sino también mejoran nuestras habilidades de combate.

También, gracias a Hugr-Rip, ahora podrás obtener mejoras a la transformación de cuervo. Asimismo, usaremos esta magia en otros aspectos (aparte de la exploración) pues ahora inclusive nos dejará eliminar enemigos desde los aires.

Además, este nuevo artefacto nos permite realizar magias nuevas, como los poderes de Muspelheim, para tomar el aspecto de un enemigo caído e infiltrarnos en zonas hostiles o, también, para revivirlos y que nos ayuden en un combate difícil, por ejemplo.

Para la parte final del demo, pudimos ver estas nuevas posibilidades en acción durante la misión del Palacio de Hreidmar, donde debemos encontrar a Einar, quien tiene una pista que nos acercará a nuestro hijo.

Al final vemos que la misión se complica un poco, Odín encontró a Einar pero éste es prisionero de Glod, uno de los enemigos principales de esta nueva historia que, al encontrarnos, no duda en prepararse para la pelea...

Esto es un poco de lo que los gamers encontrarán en "Dawn of Ragnarök", que Ubisoft define como la expansión más ambiciosa que han realizado para la saga. Además es un episodio peculiar ya que añade un tono más mitológico y mágico pues, al tomar control de un dios, las posibilidades del juego se potencializan bastante, lo que mejora el entretenimiento.