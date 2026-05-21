Bluetooth puede afectar señal Wi-Fi de tu router en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- ¿Te ha pasado que conectas unos

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y de pronto el internet comienza a ponerse inestable o lento? Aunque parezca que esto solo se trata de una mera coincidencia, en realidad existe una razón técnica que explica por qué ocurre esto y, básicamente, tiene que ver con cómo funcionan las señales inalámbricas tanto de tu red Wi-Fi como delEnte contamos por qué ocurre y cómo puedes evitar que suceda para que tengas la posibilidad desin problema.Esta es la razón por la que elpuede afectar la señal Wi-FiDe acuerdo con el sitio especializado, el "y Wi-Fi suelen comunicarse utilizando la misma banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz, aunque los datos que se transfieren tienen destinos diferentes"Si imaginamos lacomo una, podemos ver que elsolo puede viajar de un dispositivo a otro, recorriendo una corta distancia de ida y vuelta, mientras que el Wi-Fi viaja a través del(que sería como el peaje en la) para llegar a la World Wide Web.Esto significa que ambos sistemas compiten por espacio para transmitir información y, cuando hayconectados al mismo tiempo, pueden generarsepor los choques que existen entre ambos.Lo que puede provocar que ambas funciones estén activas es:más lenta· Audio entrecortado en audífonos· Mayor latencia en videojuegosdel WiFiCómo evitar que elafecte la señal Wi-FiAunque lo ideal seríafunción, la realidad es que actualmente es casi imposible ya que lay los dispositivos actuales de uso cotidiana necesitan tanto de conexión Wi-Fi comopara que corran diferentes funciones.· Cambia tu señal Wi-Fi a lacon el fin de que la la señal 2-4 GHz esté menos saturada.· Aleja dispositivos con conexiónque estén cerca del· Actualiza tupara que este cuente con todas las tecnologías actuales para reducir los conflictos entre señales., en algunos casos te permite modificar manualmente el canal de transmisión delcon lo que puedes disminuir la saturación en el misma señal.