Brote de hantavirus en crucero MV Hondius afecta a Sudáfrica

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Un presunto brote de una inusual infección por hantavirus en un crucero en el océano Atlántico ha causado la muerte de tres personas, incluido un matrimonio de ancianos, y ha enfermado a por lo menos otras tres, informaron el domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud de Sudáfrica.

OMS y autoridades sudafricanas investigan brote de hantavirus en crucero

La OMS señaló en un comunicado a The Associated Press que ya se inició una investigación, aunque estaba confirmado al menos un caso de hantavirus. La agencia indicó que uno de los pacientes se encuentra internado en el pabellón de cuidados intensivos en un hospital sudafricano y añadió que colabora con las autoridades para evacuar del barco a otros dos pasajeros con síntomas.

La empresa holandesa que opera el crucero señaló que el barco se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, una nación insular en la costa occidental de África, y que las autoridades locales brindan asistencia, aunque no han permitido el desembarco de ninguna persona. Añadió que las dos personas enfermas a bordo que requerían atención médica urgente son miembros de la tripulación.

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Detalles del brote y contexto epidemiológico

Las infecciones por hantavirus se propagan principalmente por roedores

El hantavirus, presente en todo el mundo, se transmite principalmente por contacto con la orina o las heces de roedores infectados, como ratas y ratones. El virus fue noticia el año pasado después de que la esposa del fallecido actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, perdió la vida por una infección de hantavirus en Nuevo México.

Hackman murió alrededor de una semana después en su casa debido a una enfermedad cardíaca.

El hantavirus causa dos síndromes graves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés): el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta los riñones.

Aunque poco frecuentes, las infecciones por hantavirus pueden transmitirse entre personas, según la OMS. No existe un tratamiento específico ni una cura para las infecciones por hantavirus, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

"La OMS está al tanto y está brindado apoyo en un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el océano Atlántico", señaló la organización. " Se llevan a cabo investigaciones detalladas, incluidas más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas. Se ha brindado atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También se lleva a cabo la secuenciación del virus".

El crucero partió de Argentina

El departamento de salud de Sudáfrica afirmó que el brote se presentó en el crucero MV Hondius, el cual partió de Argentina hace alrededor de tres semanas para un crucero que incluía visitas a la Antártida, las islas Malvinas y otras paradas. Su destino final eran las islas Canarias de España, al otro lado del Atlántico.

La primera víctima fue un hombre de 70 años que murió en el barco y cuyo cuerpo fue retirado de la embarcación en el territorio británico de Santa Elena en el Atlántico Sur, informó el Departamento de Salud de Sudáfrica en un comunicado. La esposa del hombre se desplomó en un aeropuerto de Sudáfrica cuando intentaba tomar un vuelo a su país de origen, los Países Bajos, indicó la dependencia. Falleció en un hospital cercano.

El departamento identificó al paciente en cuidados intensivos como un ciudadano británico. Señaló que esa persona enfermó cerca de la isla Ascensión, otra isla remota en el Atlántico, después de que el barco salió de Santa Elena y fue trasladada a Johannesburgo desde allí.

Alrededor de 150 pasajeros se encontraban a bordo

Alrededor de 150 turistas se encontraban a bordo del barco al momento del brote, destacó el departamento de salud de Sudáfrica. Varios operadores turísticos dijeron que el Hondius, que se describe como un crucero polar especializado, por lo general viaja con unos 70 miembros de tripulación.

Oceanwide Expeditions, la operadora del crucero, dijo que el cuerpo de la tercera víctima seguía a bordo de la embarcación y que su prioridad era garantizar que los dos tripulantes enfermos reciban atención médica.

"Autoridades sanitarias locales han visitado la embarcación para evaluar la condición de las dos personas con síntomas", señaló la empresa. "Aún no han tomado una decisión respecto al traslado de estas personas para recibir atención médica en Cabo Verde".

La OMS dijo que trabaja con las autoridades nacionales y los operadores del barco para realizar una "evaluación completa de riesgos para la salud pública" y brindar apoyo a quienes aún continúan a bordo de la embarcación.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, por su parte, lleva a cabo un rastreo de contactos en la región de Johannesburgo para identificar si otras personas estuvieron expuestas a los pasajeros infectados en Sudáfrica.