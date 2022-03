Casi la mitad de embarazos en el mundo son no deseados: ONU

NACIONES UNIDAS (AP) — El Fondo de Población de las Naciones Unidas dice que una nueva investigación muestra que casi la mitad de los embarazos a nivel mundial —121 millones al año— son no deseados, y describió la situación como "una crisis desatendida".

En su informe Estado de la Población Mundial 2022 difundido el miércoles, el fondo dijo que más de 60% de los embarazos no deseados terminan en un aborto y que alrededor de 45% de éstos son inseguros, lo que causa entre 5% y 13% de las muertes maternas.

"Este informe es un llamado de alerta", dijo la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del fondo, que ahora se autodenomina la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva.

"La asombrosa cifra de embarazos no deseados representa un fracaso global en la defensa de los derechos humanos básicos de mujeres y niñas. Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva que más afecta su vida: embarazarse o no, no es una opción", dijo Kanem.

La tasa de embarazos no deseados declinó de 79 a 64 por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 49 años entre 1990 y 2019, lo cual supone "cierto consuelo", indica el documento. Pero también subraya que el número total de mujeres con embarazos no deseados aumentó 13% durante el mismo período debido al crecimiento de la población.

Según la investigación del fondo, un estimado de 257 millones de mujeres a nivel global que quieren evitar el embarazo no utilizan ningún método anticonceptivo seguro y moderno, y que en 47 países, alrededor de 40% de las mujeres activas sexualmente tampoco lo hacen.

Según estadísticas de la ONU de este año sobre la edad reproductiva de las mujeres en 64 países, 23% fueron incapaces de decir no al sexo, 24% fueron incapaces de decidir sobre su propia atención médica y 8% fueron incapaces de tomar una decisión sobre la anticoncepción, dice el informe.

"En conjunto, esto significa que sólo 57% de las mujeres tienen capacidad para tomar sus propias decisiones sobre sus derechos sexuales y reproductivos", agregó.

Kanem dijo que "impedir los embarazos no deseados es un primer paso no negociable" hacia la igualdad de género.

"Cuando los individuos son capaces de ejercer una verdadera decisión informada sobre su salud, su cuerpo y su futuro, pueden contribuir a sociedades más prósperas y a un mundo más sustentable, equitativo y justo", manifestó Kanem en el prefacio del informe.