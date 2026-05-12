Ciberataques, inseguridad, riesgos en México: Encuesta

CIUDAD DE

, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- En

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

losa enfrentar en los próximos 12 meses son: cambios en el entorno geopolítico actual, ciberataques, inseguridad y falta de Estado de derecho, de acuerdo conde empresas encuestados porEsos retos están seguidos por no aprovechar ventajas de utilizar la, no retener al talento necesario, ser víctima dey el surgimiento de nuevas regulaciones.En el estudio "Riesgos en2026, evolución de la gestión ante la disrupción tecnológica y geopolítica de" losaseguraron que, en el largo plazo, es decir, para los próximos tres años, preocupan las, la falta de controles enfocados en aspectos clave y procesos no conectados e inflexibles.Seguidos de cambios en las tendencias de consumo, impacto de laen el modelo de negocios o en los procesos,local o global, políticas monetarias restrictivas y reducción extrema de liquidez,creadas por laSe observó que, losy de gobierno corporativo que más preocupan sony salud de los colaboradores,, generación y eficiencia energética,y los impactos a la comunidad.---Empresas ven impacto por mayor presencia de la IAEn videoconferencia, los socios líder dede asesoría en gobierno corporativo, riesgo y sostenibilidad,y de Asesoría en gobierno corporativo,y el socio de Asesoría de Soluciones de Riesgos deCosta Rica,, dijeron que en las empresas observan, regulatorios, financieros, operativos, tecnológicos y ven un impacto por la mayor presencia de laDosal comentó que losconsideran que de materializarse esos riesgos podrían, por lo que observan que deberán reconfigurar el, tendrán que hacer ajustes relevantes en la estructura organizacional, así como enfrentar el desplazamiento por modelos basados en digitalización o automatización.Afirman que pudieran ver una incapacidad para recuperarse por unauno algúnligado a redes sociales.Explicó que las organizaciones enpara mitigar impactos desarrollaron un, desarrollan unde negocio,para recibir asesoría, realizan políticas.Dijo que losconsideran que cada vez la tecnología es más compleja y gestionar los riesgos es más difícil, a pesar de ello, comentó que el 6% dice tener unade gestión de riesgos y una(IA) analítica y generativa, en tanto que el 12% dijo tener una herramienta de IA integrada de inicio a fin.Los riesgos que ven sonrelacionados con el uso y manejo de la IA en las operaciones, retrasos ocasionados por la carencia deadecuadas.Reséndiz explicó que "hay un riesgo por no subirse (a la IA) y por subirse de manera desbocada", agregó que no se trata de incluirla en los procesos, sino que se debe analizar, hacerlo bien, balancear su uso y cuidar laDijo que ante todos los riesgos que hay se opta por tenerde riesgos, aunque, hace siete años sonaban como poco prácticos, pero ahora se observa que traen importantes, como el tener información pertinente para tomarSin embargo, aún hay trabajo por hacer porque se observa que un 32% de las empresas no incorpora a especialistas en la gestión de riesgos, un 27% solo como invitados en ocasiones especiales, 21% tiene planes de hacerlo y solo 20% sí lo hace de forma permanente.García expuso que las preocupaciones que hay enlos riesgos y la manera de enfrentarlos son muy similar a lo que se observa en